$!Actor Ashton Kutcher defiende el movimiento “Black Lives Matter”

El actor norteamericano Ashton Kutcher se sefirió al lamentable asesinato de George Floyd por un policía de Minnesota, y apoya el movimiento exigiendo justicia al que se han sumado figuras como Kim Kardashian, Kylie Jenner, Beyoncé, Emma Watson, Jennifer López, entre muchas estrellas.

De acuerdo con la revista Quién, el esposo de la también Mila Kunis llamó la atención en redes al sumarse a las mencionadas acciones cibernéticas, en particular, colocó una imagen en la que utilizó el hashtag “Black Lives Mater”, que traducido es “Las vidas negras cuentan”.

“El sábado publiqué en todas mis redes sociales mi muestra de apoyo al Black Lives Matter. Algo a lo que multitud de personas respondieron que no, que All Lives Matter (Todas las vidas cuentas) y me gustaría hablar de esto un poco porque no creo que la gente que lo hace deba ser cancelada directamente, sino solo educada”, dijo.

A continuación, el protagonista de “Amigos con derechos” explicó una profunda reflexión a la que llegó mientras preparaba a sus hijos para dormir, reseñó la revista.

“Normalmente, cuando Mila y yo acostamos a los niños, les leemos un libro para que se duerman. Siempre comenzamos leyéndoselo a mi hija. Pero esta noche mi hijo nos preguntó que por qué no se lo leíamos primero a él, a lo que Mila contestó que las chicas siempre van primero”, compartió.

“En ese momento él respondió que ok, pero que en realidad son los chicos los que van primero. Y fue ahí cuando lo miré y le expliqué que no, que para él y para mí las chicas siempre iban a ir primero porque según opinan algunos chicos, eso nunca debería ser así”,

Pero las cosas no quedaron ahí, pues a partir de la vivencia familiar relatada, Kutcher explicó a los usuarios como, probablemente sin mala intención, estaban anulando los derechos de otras personas.

“Y esto es lo que tiene que entender toda esa gente que responde #AllLivesMatter al #BlackLivesMatter: que ahí afuera hay muchas personas que creen que la vida de la población negra no importa. Que quizás cuando dicen que todas las vidas son importantes lo hacen con toda la buena intención, pero que recuerden siempre esto: para mucha gente la vida de los negros no importa nada”, señaló el actor.

El pasado martes se realizó el ‘Blackout Tuesday’ donde las redes sociales de artistas y ciudadanos se pusieron de negro en protesta contra la desigualdad racial y la brutalidad policial.