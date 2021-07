$!Actor de la popular serie “13 Reasons Why” revela que es transgenero

Tommy Dorfman revela que su transición no va a conllevar un nombre diferente: “Para mí, personalmente, no es viable. No me voy a cambiar el nombre, me llamo como el hermano de mi madre, que falleció un mes después de que yo naciera, y me siento muy vinculada a ese nombre, a un tío que me abrazó mientras moría. Es una evolución de Tommy. Me estoy convirtiendo en más Tommy”.

“Estoy pensando cómo puedo incluir mi cuerpo trans en el cine y la televisión. Lena Dunham me dio mi primer papel como chica el año pasado, fue muy emocionante y validador”, cuenta en la entrevista sobre la película en la que compartirá pantalla con Jennifer Jason Leigh. “Personalmente, es una locura tener 29 años y volver a pasar por la pubertad. Algunos días me siento como si tuviera 14 años”.