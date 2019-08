$!Actor de origen dominicano encarna a Diego en la película “Dora y la Ciudad Perdida de Oro”

El actor origen dominicano, Jeffrey Wahlberg, encarna a Diego, el primo de la súper heroína exploradora en la película “Dora y la Ciudad Perdida de Oro” (Dora and the Lost City of Gold), la cual se estrenó el pasado viernes 9 de agosto.

Jeffrey es hijo de madre dominicana y padre estadounidense. El actor 23 años de edad, es definido por los críticos de cine como un ambicioso y entusiasta actor que con esta producción debutará en la pantalla grande.

Wahlberg es parte del elenco latino de la película en el que figuran Danny Trejo y Benicio Del Toro creando un nuevo y estilo en las producciones cinematográficas infantiles.

Las actuaciones de Wahlberg se extienden más allá del crédito de sus tíos o el de su apellido.

El año pasado, el joven actor dirigió un elenco que presentó a Rashida Jones y James Franco en el misterioso y emotivo drama de un pueblo pequeño “Don’t Come Back from the Moon” No Vuelvas desde la Luna).

También interpretó al príncipe en la película de ciencia ficción “Future World” (Mundo Futuro).