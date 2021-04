$!Actor de origen dominicano ganador del Emmy está en nueva película en Netflix

El actor de origen dominicano Jharrel Jerome vuelve a la palestra tras su destacada participación en la miniserie de Netflix "When they see us", que le valió un Emmy como mejor actor de reparto en una película o serie televisiva.

En esta ocasión, es uno de los rostros jóvenes más esperados de la película de Netflix "Concrete Cowboy” ('Cowboys de Filadelfia'), protagonizada por el veterano Idris Elba, popular por la serie "Luther", por la cual ganó un Globo de Oro al mejor actor de miniserie o telefilme.

Asimismo, actúa el jovencito Caleb McLaughlin, de 15 años, conocido por su papel de Lucas Sinclair en la serie de Netflix "Stranger Things".

“Concrete Cowboy” llega a la plataforma streaming este 2 de abril.

Es una cinta debut del guionista y director Ricky Staub que sobrepasa los diálogos predecibles y las tramas anticipadas con su corazón. Está basada en la novela “Ghetto Cowboy” de Gregory Neri.

Sobre la sinopsis, la agencia AP detalla que la película comienza con Cole a punto de ser expulsado de la escuela secundaria en Detroit. Su madre, quien ha perdido la paciencia, empaca sus cosas en unas pocas bolsas de basura y lo lleva en auto hasta la casa de su padre en Filadelfia. Él no está nada contento. “¡Mamá, no me dejes aquí!”, le grita.

Es aquí donde entra Smush, personaje de Jharell Jerome, que desde ya ha sido elogiado por varios críticos y encarna a un joven que sueña con ser dueño de un rancho en el oeste y también es un jinete, pero quiere hacer dinero rápido y esto implica un negocio riesgoso de drogas. Smush representa la tentación de las calles.

Los pasos de Jharrel Jerome

Jharrel Jerome, de 23 años, nacido en el Bronx de madre dominicana, saltó a la fama en “Moonlight” (2016), ganadora del Oscar a la Mejor película y ganó junto con Ashton Sanders el MTV Awards en 2017 en la categoría “Mejor beso” por su interpretación de Kevin en el filme.

En el 2019 brilló en Netflix con la miniserie “When They See Us” (Así nos ven), que retrata la historia de los ‘Cinco de Central Park’, un caso que estremeció Estados Unidos.

Jerome interpreta a Korey Wise, quien fue condenado por abuso sexual, agresión y disturbios, y recibió una sentencia de cinco a 15 años en una prisión para adultos. Mas adelante se descubrió mediante prueba de ADN que ninguno de los cinco estuvieron implicados y recibieron una indemnización.

El joven se alzó con la estatuilla a “Mejor Actor de Miniserie o Telefilme” por su papel en “When They See Us” en los Premios Emmy. Y estuvo nominado a los premios del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG Awards) en su 26 edición.

No es muy activo es sus redes sociales. En sus historias de Instagram ha dejado ver en los últimos meses que se encuentra trabajando en una producción de rap, ya que la música es otra de su pasión.