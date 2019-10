$!Actor de “The Avengers” acusa a su ex de ser adicta al sexo y de mostrar fotos de él desnudo

Luego de que Sonni Pacheco, exesposa del actor de “The Avengers”, Jeremy Renner, lo acusara de haberla amenazado de muerte y que, posteriormente, se puso una pistola en la boca, amagó con suicidarse y luego disparó contra el techo de su casa con la hija de ambos en el domicilio, el intérprete ha salido a desmentirla, y ha asegurado que es ella, quien quiere humillarlo con el objetivo de quitarle la custodia de su hija.

Según él, ella ha enviando fotos de él desnudo a la asistente social. Ademas, asegura que Pacheco es adicta a las drogas y al sexo lo que hace que se pregunte si está en condiciones de criar a su hija Ava de 6 años.

Según los nuevos documentos legales, obtenidos por TMZ, la estrella de The Avengers y Pacheco intercambiaron fotos de ellos al desnudo mientras estaban casados, y ahora ese material íntimo fue utilizado por Pacheco en la batalla por la custodia de su niña. Al parecer y de acuerdo a la palabras de Renner, su ex exhibió las fotos de sus genitales a sus abogados y al evaluador de custodia del caso “por ningún otro motivo que no sea causarme vergüenza extrema”.