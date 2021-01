$!Actor que se habría declarado caníbal fue sacado de película que se filmaría en República Dominicana

Repercusiones para su carrera ha causado la polémica declaración de Armie Hammer, donde aseguraba ser caníbal. El actor de ‘Call me by your name’ es acusado por varias mujeres de enviarles mensajes con fantasías sexuales extremas en las que habla de “beber sangre” y “romper huesos”

Una de esas consecuencias ha sido que se ha visto obligado a abandonar la película que iba a rodar en República Dominicana, una comedia de acción junto a Jennifer López titulada Shotgun Wedding.

En el filme, Darcy (Jennifer López) y Tom (el personaje que iba a hacer Hammer) son una pareja que reúne a sus adorables pero muy obstinadas familias para la boda justo cuando su relación comienza a enfriarse. Y si eso no fuera una amenaza suficiente para la celebración, de repente la vidas de todos está en peligro cuando todo el grupo es tomado como rehén. Ahora los responsables de la cinta tendrán que buscar un actor para ser la nueva pareja de Lopez, mientras Hammer intenta solucionar esa polémica.

Según el diario británico Daily Mail, el domingo comenzaron a circular en las redes sociales supuestos mensajes enviados por Hammer a diversas mujeres en las que mostraba su gusto por diversas parafilias, incluida la antropofagia.

El chat fue filtrado por una cuenta anónima de redes sociales y no se ha podido probar su veracidad. Se trata de mensajes directos de la estrella que detallan fantasías sexuales extremas. Han sido varias las usuarias que han mostrado este tipo de escritos en los que el actor, presuntamente, les habla de prácticas sexuales en las que las “viola”, les “rompe los huesos” o les “bebe la sangre”.

Rompe el silencio

En una declaración enviada al portal Deadline, el actor ha manifestado: “No voy a responder a estas mentiras, pero a la luz de los falsos y viciosos ataques online en mi contra, no puedo dejar a mis hijos durante cuatro meses para irme a rodar una película en República Dominicana. LionsGate me apoya en esto y les estoy agradecido por ello”.

Según un portavoz de la productora, “dada la inminente fecha de inicio de ‘Shotgun Wedding’, Armie ha solicitado alejarse de la película y lo apoyamos en su decisión”.

En uno de los mensajes atribuidos a Hammer se puede leer: “Soy 100% caníbal. Quiero comerte”. En otro: “Le he arrancado el corazón a un animal vivo y me lo he comido mientras aún estaba caliente”. Otro: “Me estoy masturbando mientras pienso en romperte las costillas”.