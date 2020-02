$!Actores famosos que no ganaron un Premio Óscar por su mejor rol

Recibir una nominación a los Premios Óscar es algo emocionante para cualquier actor o actriz, pero al final del día es difícil que alguno de ellos diga que no quieren ganar.

Bratt Pitt

El popular actor ha sido nominado por las películas “Moneyball”, “El curioso caso de Benjamin Button” y “Doce Monos”, pero muchos afirman que su mejor rol hasta la fecha ha sido el interpretrado en el “El club de la pelea”. Su mejor oportunidad la tuvo con el 1996 con 12 Monos, pero en aquel entonces el premio se lo llevó Kevin Spacey por la película Los sospechosos de siempre (The Usual Suspects). Este año se espera que gane por su rol en el filme “Once Upon a Time in Hollywood”, en la categoría de actor de reparto.