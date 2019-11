Actriz dominicana, copotragonista de Need for Speed Heat

La actriz dominicana Ana Marte es la coprotagonista del popular videojuego de carreras de autos, Need for Speed Heat en el que se mete en la piel del personaje “Ana Rivera”.

Ana Marte ha trabajado en varias producciones televisivas en Estados Unidos y en comerciales.

Del videojuego

Need for Speed Heat es un videojuego desarrollado por Ghost Games y publicado por Electronic Arts para Microsoft Windows , PlayStation 4 y Xbox One. Es la vigésimo cuarta entrega de la serie Need for Speed y conmemorará el 25 aniversario de la serie. El juego fue revelado con un avance lanzado el 14 de agosto de 2019, seguido de un avance del juego lanzado el 20 de agosto de 2019.​ Su lanzamiento fue el pasado viernes 8 de noviembre de 2019.