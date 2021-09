$!Actriz dominicana produce filme junto a Bridget Regan y Patrick Heusinger

La actriz y productora dominicana Katherine Castro regresará a las pantallas de cine en el 2022 con el drama “Weak”, el cual coproduce y protagoniza junto a Bridget Regan (Jane the Virgin) y Patrick Heuseinger, de "Jack Reacher: Never go back".

El trhiller inspirado en una historia real, está escrito por y dirigido por JS Mayank y sigue una investigación que involucra a dos mujeres: Audra (Castro), que sufre de depresión, y su amiga Jen (Bridget Regan), que intenta ayudarla a superar sus problemas de salud mental, luego que un giro inesperado de los acontecimientos en su visita a un campo de tiros, conduce a una revelación alarmante y espantosa.

Indica una nota de prensa que otro miembro del elenco es el talentoso Patrick Heusinger (“Jack Reacher: Never Go Back”) y reúne a Castro y Mayank en una producción por tercera vez.

Alex Creswick será la productora, mientras que Katherine Castro y Aníval Morales los productores ejecutivos.

Para la dominicana, radicada hace varios años en Hollywood, esta historia le toca de cerca.

“La salud mental me ha tocado a nivel muy personal, todavía el tema de salud mental es prácticamente inexistente. Se espera que estemos bien todo el tiempo, pero eso es poco realista. El año pasado, durante los inicios de la pandemia, todos atravesamos una crisis colectiva de salud mental. Aún estamos lidiando con eso. Así que ahora, más que nunca, debemos desestigmatizar las conversaciones sobre estos temas, y hacer que la salud mental sea parte de nuestros chequeos médicos periódicos”, concluye la actriz.