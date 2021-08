$!Actriz Emma Corrin sigue explorando su identidad de género tras definirse como “queer”

El pasado mes de julio la estrella de la serie ‘The Crown’, con la que saltó a la fama dando vida a una joven princesa Diana, recurrió a su cuenta de Instagram para revelar que se identifica como queer y que responde tanto a los pronombres femeninos ‘she/her’ como a la versión neutra ‘they/them’, que se utiliza en inglés para referirse a las personas que no se sienten representadas por los géneros binarios.

La princesa Diana fue personificada por la actriz Emma Corrin en la popular serie The Crown. (Fuente externa)

La princesa Diana fue personificada por la actriz Emma Corrin en la popular serie The Crown. (Fuente externa)

“Mi viaje ha sido largo y todavía me queda un largo camino por recorrer. Creo que estamos demasiado acostumbrados a definirnos a nosotros mismos. Así es como funciona la sociedad, dentro de términos binarios, y a mí me ha costado mucho tiempo darme cuenta de que existo en un punto intermedio, y todavía no sé bien dónde se encuentra exactamente”, ha aclarado.

Emma también ha explicado que no tenía claro que “salir del armario” ante todos sus seguidores fuera lo correcto porque no podía predecir cuál sería la respuesta de la propia comunidad ‘queer’, pero el apoyo que ha recibido ha sido mayor de lo que podría haber soñado.

“Todavía estoy descubriéndolo todo, y creo que es algo que le sucede a todo el mundo, y esa es la cuestión. No hay una identidad fija... va a ser un viaje que no terminará nunca. Solo espero que compartirlo ayude a alguien”, ha añadido.