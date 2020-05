$!Actriz Megan Fox y Brian Austin Green se separan tras 10 años casados

La actriz de Hollywood Megan Fox y Brian Austin Green terminaron su relación a casi 10 años de matrimonio, según confirmó su ahora expareja, el actor de la cinta "Sensación" luego de que explotaran los rumores sobre su vida sentimental.

"Siempre la querré", expresó Austin Green en la última entrega de su podcast ...With Brian Austin Green publicado este lunes, según cuenta US Weekly. "Y sé que ella siempre me querrá y sé que lo que respecta a la familia que hemos construido es todo muy guay y muy especial".

Detalla la revista Glamour México que la especulación en torno a la ruptura se remonta a unas fotos de Fox compartiendo tiempo en Los Ángeles con el rapero Machine Gun Kelly, con quien la actriz había estado rodando la película Midnight in the Switchgrass en Puerto Rico el pasado marzo, justo antes de las órdenes de confinamiento que paralizaron todas las producciones de Hollywood.

Semanas antes, los paparazzi habían fotografiado a Austin Green sin llevar su anillo de casado.

Fox y Austin Green tienen tres hijos: Noah, de 7 años; Bodhi, de 6; y Journey, de 3.

La revista Glamour indica que los problemas de la pareja no son recientes. Llegaron a tramitar su divorcio en 2015, pero lo paralizaron meses después cuando Fox anunció su tercer embarazo.