$!Adam Driver se confiesa con Diario Libre: “las audiciones siempre están armadas para que fracases”

En el ejército aprendí a trabajar en una unidad grupal. Y es algo que se aplica en la actuación porque quita la presión, cuando te das cuenta no todo pasa solo por tu rol y tú trabajo como actor, con un rol, pero haces lo mejor posible sabiendo que atrás estás rodeado por un grupo de personas que te apoyan para contar una historia que además es mucho más grande que una sola persona. Y mientras hagas tu parte, desaparece por completo el ego porque no se puede actuar solo. Obviamente, alguien tiene que firmarla o verla o escribirla. No es algo que se genera solo. Se necesita una comunidad para crearlo y con el ejército es lo mismo: Cada uno tiene su rol, hay siempre un líder y es importante saber bien cuál es tu rol. Si la persona que está a cargo sabe lo que hace, lo que vayas a hacer también se siente relevante y necesario. Pero si el líder no sabe lo que hace se siente qué estás perdiendo el tiempo.

¿Es verdad que la primera vez que te inscribiste en el Instituto Julliard, no tuviste mucha suerte?

Con Julliard pasé por dos pruebas de audición, porque la primera vez no me habían aceptado. Tampoco sé la razón, habría que preguntarle a la gente que me aceptó después. Supongo que la primera vez solo busqué que me quisieran y siento que la segunda vez ya tenía una opinión formada de lo que también yo quería decir. Antes, mi única opinión era apenas querer que me aceptaran. Para la segunda vez, ya tenía cierta experiencia de vida y supongo que se notó también en la audición.

¿Los mejores recuerdos de Julliard?

Yo no sabía nada de actuación, antes de ir a Julliard. Apenas sabía algo de teatro y cosas que me gustaban pero no sabía nada de técnica o cómo mantener una larga carrera. Todo lo que sabía es que en la juventud contamos con las emociones a pleno, pero en una obra de teatro que a lo mejor te exige ocho funciones en una semana, yo no sabía cómo contenerme para no perder la vida o mantenerme saludable o incluso encontrarle un sentido a lo que me tocaba decir. Y siento que las lecciones de Julliard también me sirvieron para mi vida, en general.

¿Es cierto que desde aquella época siempre trataste de prepararte más de lo normal para las nuevas pruebas de audición?

Sí, porque la dinámica de las audiciones siempre están armada para que fracases. No es un proceso para nada natural. Las pruebas de audición no tienen nada que ver con el verdadero trabajo. En el trabajo real cuentas con el lujo de poder encontrar al rol hasta cierto punto, pero en las audiciones necesitas mostrar el resultado final. Y no todo el mundo tiene la paciencia de imaginar “Hoy no lo encontró, pero eventualmente lo va a conseguir”. Los directores de casting quieren ver al personaje, enseguida. Esa es la dinámica. No tiene sentido, pero es un mal necesario. Y yo cambié mi forma de pensar en ese sentido. En vez de pensar que me están juzgando, lo veo como una oportunidad para actuar. Por lo general, me preparo bien por dos días y lo tomo como mi interpretación del rol. Pero también tengo mi técnica de odiar a todos los que están en el lugar (Risas). Y lo hago porque si odio a todos, no tengo que esperar que me quieran, es más fácil aceptar la decisión final. Y si no consigo el trabajo, siento que no me importa porque igual nadie me caía bien al principio (vuelve a reír).

¿La intensidad de una actuación no suele ser tan buena al momento de una prueba de audición, como en el rodaje?

Es muy diferente. En la actuación real hay una verdadera colaboración, no se trata solo de mi parte, lo que vale es contar la historia que el director trata de contar. Y mi trabajo es apoyarlo. En mi opinión, actuar es un servicio. No sé trata que me dejen mostrar quien soy yo, ni imponer mis ideas en los demás, porque todos somos muy diferentes, con ideas demasiado diferentes. No sé trata de pensar “Esta es mi película y te voy a mostrar cómo pienso yo”, porque de esa forma también me estaría cerrando a una idea que puede llegar a ser mucho mejor. También hay mucho trabajo previo al rodaje. En mi caso trato de calmarme, para no ponerme nervioso. Pero al momento de filmar, hay que estar preparados para dejar todo a un costado. Los grandes directores con los que trabajé tampoco son dictadores que solo te piden que hagas lo que te dicen. Al contrario. Siempre vienen sabiendo lo que van a hacer, conociendo muy bien la historia, pero al mismo tiempo son siempre abiertos a demostrar que a veces se equivocan, como la mejor forma de sacrificarse por algo mejor. Y eso, es algo que yo siempre tomo como en cuenta.