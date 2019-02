$!Adelanto Óscar 2019: informe completo

Solos

Es la primera vez desde 1989 que no contarán con un maestro de ceremonia, desde que el comediante Kevin Hart renunció al puesto en el mes de diciembre cuando resurgieron viejos comentarios homofóbicos que él había subido a Twitter. El nuevo formato aprovechará el sistema de una larga lista de diferentes famosos que presentarán los premios con Daniel Craig, Javier Bardem, Jennifer López, Emilia Clarke, Brie Larson, Tina Fay, Whoopie Goldberg, Chris Evans y Charlize Theron, entre muchos otros, además de los ganadores del año pasado: Frances McDormand, Gary Oldman, Allison Janney y Sam Rockwell.

Monopolio

Duración

Menos popular

En el mes de agosto habían anunciado que iban a incorporar una nueva categoría como Mejor película popular, donde producciones de superhéroes podían tener más posibilidades de ganar. Pero la medida no tuvo éxito y le da todavía más valor a las seis nominaciones que consiguió “Black Panther”, además de figurar entre las favoritas para ganar como Mejor película.

Música

En un principio, la Academia había decidido que solo se presentarán dos de las nominadas canciones originales, pero a último momento decidieron incluir a todos, como Lady Gaga y Bradley Cooper con “Shallow” de “A Star Is Born” y Jennifer Hudson con “I’ll Fight”, pero la gran sorpresa la piensan dar con una invitación especial para cantar el tema “The Place Where Lost Things Go” de “Mary Poppins Returns” (¿Habrán convencido a Julie Andrews?)

Expertos

Homenaje

Internacional

Votos

Separados

Cada uno de los nominados tendrá el asiento designado por anticipado. No se podrán cambiar de lugar y es imposible que sienten juntos a los de una misma categoría por razones técnicas: el director de cámaras necesita saber con exactitud dónde están ubicados al momento de enfocarlos y las cámaras también necesitan suficiente lugar para lograrlo (el día anterior incluso habrá un ensayo general donde cada asiento tendrá las fotos de los famosos, para que las cámaras practiquen al mismo tiempo que también ensayan los presentadores que van a abrir los clásicos sobres).

Previa

La semana antes de la gran ceremonia habrá diferentes eventos para homenajear a los nominados. El martes 19, por ejemplo, proyectarán todos los documentales que compiten en una función especial del Teatro Samuel Goldwyn de Beverly Hills. En el mismo sitio, al día siguiente, van a proyectar también los cortometrajes nominados y el día antes del Óscar, por la mañana van a reunir a todos los directores nominados en la categoría de dibujos animados, pero antes, el jueves 21, Alfonso Cuarón y el resto de los demás directores nominados como Mejor película de no habla inglesa van a contestar preguntas del público, contando las intimidades de cada rodaje. Lo increíble es que las entradas para cada evento se vendieron entre apenas 3 y 8 dólares y por supuesto, ya están todas agotadas.

Ranking

La categoría Mejor Película se vota como si fuera un ranking del primero a un quinto lugar de preferencia, pero necesita la mayoría absoluta para ganar el Óscar. Si en el primer conteo no lo logra, se quitará la menos votada primera del ranking para volver a contar, dejando en un primer puesto la opción que muchos votaron en segundo lugar.

Juntos

Con tres posibilidades para ganar el Óscar como Mejor Actor, Mejor Adaptación de Guion y Mejor Película, Bradley Cooper confirmó que hace tiempo que guarda un espacio para poner algún día su propio Óscar “al lado del de Broadway.com, año 2006”, cuando ganó su primer trofeo como Actor Protagónico por la obra de Broadway “Three Days Of Rain”.

Despedido

Todos se preguntan cómo es que siendo una de las mejores películas del año, no figura entre las nominaciones del Óscar el director de “Bohemian Rhapsody”, Bryan Singer y es porque justo antes de terminar la producción había sido despedido por los estudios de 20th Century Fox por pelearse con el protagonista Rami Malek, además de ausentarse constantemente del rodaje. Lo peor es que también surgieron diferentes denuncias de abuso sexual y él es uno de los nuevos nombres que figuran en la larga lista del #MeToo.

Superhéroe

¿Te imaginas a Batman como vicepresidente de Estados Unidos? De eso trata en cierta forma la película “Vice” que tiene 8 nominaciones, mostrando los ultrasecretos superpoderes que tuvo el exvicepresidente Dick Cheney durante la presidencia de George W. Bush. Y aunque no se note por la increíble transformación, el protagonista es nada menos que el ex Batman, Christian Bale que engordó alrededor de 18 kilos para ser reconocido ahora con la nominación al Óscar como Mejor Actor.

Favoritas

Curiosamente, “La Favorita” no es la favorita. A pesar de tener diez nominaciones, la película “The Favourite” no es ninguna favorita en las categorías principales de Mejor Película y ni siquiera las tres protagonistas que tienen otras tres nominaciones cómo Mejor Actriz (Olivia Colman) y Mejor Actriz Secundaria (Emma Stone y Rachel Weisz).

Nacimiento

Lady Gaga había planeado con el novio Christian Carino que si ella llegaba a ser nominada por “Nace Una Estrella”, él le iba a dejar una nota al lado de la cama, pero al despertarse el día de las nominaciones no encontró ninguna nota y por un momento pensó que no la habían tomado en cuenta, hasta que ella llamó al manager Bobby Campbell que le confirmó por teléfono la doble buena noticia, que había sido nominada como Mejor actriz principal y la Mejor Canción Original (“Shallow”).

Bohemio

Rami Malek estaba en París en el momento en que anunciaron las nominaciones y “Apenas me enteré, cerré los ojos y le agradecí a Freddy Mercury”, declaró.

Sorpresa

Femenino

Reglas

Moda I

Moda II

Moda III

Invitados

Récord

Detrás de sus diez nominaciones al Óscar, “Roma” marcó toda clase de records, convirtiéndose en la primera película mexicana nominada como Mejor película (lo común suele ser que figure solamente en Mejor película de habla no inglesa y esta vez logró ocupar las dos categorías). Nunca antes había sido nominada como Mejor película una producción hablada totalmente en español, como nunca antes México vivió la experiencia del Óscar por duplicado con dos actrices nominadas el mismo año y por la misma película. Ni hablar de las cuatro nominaciones que obtuvo Alfonso Cuarón, con cuatro nuevas oportunidades para ganar cuatro Óscars, en las categorías Mejor película, Mejor película de habla no inglesa, Mejor cinematografía y Mejor guion original.

¿Censura?

Las más famosas cadenas de cines en Estados Unidos, AMC y Regal, se niegan a incluir “Roma” en el evento especial donde están proyectando las demás nominadas de la categoría Mejor película. La razón: al ser de Netflix, se niegan a proyectar una película nominada como “Roma” que no pasó antes por sus salas de cine.

Diverso

Nace una Estrella

Bradley Cooper tendrá tres oportunidades para ganar el Óscar en las categorías Mejor actor, Mejor adaptación de guion y Mejor película, pero los miembros de la Academia por lo visto no lo consideran como Mejor director por “A Star Is Born” porque lo ignoraron por completo en esa categoría.

Fechas

Seguridad

Solo aquellos que lleguen con la invitación al Teatro Dolby (que no se venden) podrán pasar las barreras de seguridad. El tráfico de autos quedará totalmente bloqueado y hasta el subterráneo que tiene una estación en esa misma cuadra, seguirá de largo desde el día anterior hasta el lunes. Todos y cada uno de los famosos incluso tendrán que pasar primero por una puerta de rayos X similar a la de un aeropuerto, que será cubierta por una carpa, para preservar al menos la privacidad, antes de entrar a la alfombra roja.

Agradecimiento

La protagonista de “Roma” nominada como Mejor actriz, Yalitza Aparicio adelantó que si llega a ganar, hay una persona muy especial que no puede olvidarse de agradecer con el Óscar en la mano: la madre, que fue la gran inspiración para la actuación nominada, al recordar lo que ella vivió durante un divorcio en los años 80, por la forma en que trató que sus hijos no lo sufrieran.

Incógnito

Campaña

Estadísticas

Recaudaciones

Los productores de “Bohemian Rhapsody” pueden seguir cantando “We Are The Champions” porque en las recaudaciones hace rato que pasaron los 850 millones de dólares cuando la competencia de “A Star Is Born” apenas llegó a recaudar la mitad. Pero el Óscar de las recaudaciones lo gana “Black Panther” con más de 1,400 millones de dólares, después del nominado filme animado “Incredibles 2” con 1,200 millones de dólares.