Adiós Burt Reynolds: 5 películas de un gigante del cine

Esta es una de las películas más icónicas de Burt Reynolds y aquí interpreta a Bandit, un legendario bandolero de la carretera que es contratado para transportar un remolque lleno de cerveza de un extremo del país a otro en tan solo 48 horas mientras es perseguido por Buford T. Justice, alias "Smokey" (Jackie Gleason), un sheriff obsesionado con capturarlo. Esta película fue uno de los mayores éxitos de 1977 y solo fue superada en recaudación por “Star Wars”. Ah, y según Patricia Hitchcock, “Smokey and the Bandit” fue un placer culpable de su padre, Alfred.

Smokey and the Bandit (1977):

Hooper (1978):

En este filme Reynolds interpreta Sonny Hooper, un doble de actores Hollywood que no quiere aceptar que está envejeciendo y quiere demostrar que todavía tiene lo que se necesita para ser un profesional exitoso en su riesgosa carrera por lo que se deja convencer por un engreído director para participar en una de las hazañas más peligrosas en la historia del cine. Burt Reynolds dedicó este filme al legendario doble de acción Jock Mahoney, padrastro de la actriz Sally Field quien no solo fue pareja en la vida real de Reynolds, también hizo el papel de su novia en esta y varias películas, incluyendo “Smokey and the Bandit” y su secuela. Por cierto, en un momento del filme varios personajes están viendo una proyección de otra película de Reynolds, “Deliverance”.