$!Akari Endo sigue su sueño de cine en Los Ángeles

Durante una breve visita al país la actriz dominicana Akari Endo Sepúlveda conversó con Diario Libre sobre los pasos que está dando en la meca de la industria televisiva y cinematográfica de los Estados Unidos.

Akari recuerda que tras la proyección de la película dominicana “Cristo Rey” en el Festival de Toronto una directora de casting se les acercó al elenco para felicitarlos y ofrecerle su contacto. La actriz siguió trabajando en el país, pero decide partir a Los Ángeles a continuar sus estudios de actuación por unos meses y allí contacta a esta directora que desde el primer momento la ayuda consiguiéndole audiciones y le presentó a su actual agente.

La decisión de trasladarse a Los Ángeles de forma permanente no fue inmediata. “Empecé a trabajar en un principio a distancia. Mandaba las audiciones por correo y yo enviaba los videos. Luego de un año trabajando a distancia decido regresar a Los Ángeles para otro taller y cuando mi agente notó que mi inglés había mejorado bastante, me dijo que me quedara. Ahí es que me firma y me pide mi permiso de trabajo y allá estamos”.

Han pasado tres años desde que hiciera las maletas y desde entonces ha realizado dos películas. Protagoniza el filme “An Accidental Zombie Named Ted”, una comedia en la que interpreta a una vampira y participa en una película para la cadena de televisión Lifetime titulada “The Wrong Teacher”.

La meca del cine es un terreno inhóspito para los sueños. La competencia es voraz, en donde miles de actores están a la espera de lograr “el papel” que los dé a conocer y ser latino no precisamente facilita las cosas, pero Akari no le da tregua al desánimo.

“Es difícil. Hay mucha competencia, hay mucha gente igualita a ti. Es un gran reto estar allá, pero estamos como decimos nosotros, con el cuchillo en la boca”, cuenta Akari.

Otro factor que diferencia a Akari es el hecho de ser mitad japonesa, por lo que además de audicionar para papeles latinos y anglosajones, puede ser seleccionada para roles de personajes asiáticos. “Diría que en un setenta por ciento adicionó para papeles latinos”, nos cuenta.