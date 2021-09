$!Alejandro Amenábar, el director que reniega de la tv incursiona en ella: “Me sentí como un intruso”

Amenábar se considera un animal del cine, por eso con su incursión en la televisión con la serie La fortuna dice que se siente un poco intruso.

El director afirma que en el modo de trabajar y articular su primera serie de televisión lo realizó como si se tratara de una película, pero aclaró: “yo soy un artesano que juega con las reglas”. Su trabajo en esta serie no fue la excepción.

Amenábar dijo que no estaba muy convencido de incursionar en la televisión, porque para él cuando una historia se puede contar en dos o tres horas, no tiene caso alargarla. “No se trata de tener a la gente como zombies sentados en su casa”, sentenció.

Durante el encuentro junto a Domingo Corral, director de producción de Movistar en el conversatorio organizado por Iberseries Platino Industria, Amenábar reconoció que, aunque hay grandes fenómenos mediáticos como Élite o La casa de papel, es importante no acabar por hacer “productos uniformizados que estén lejos de uno mismo”.

Películas solo pueden verse en el cine

Para muchos una película pierde calidad al verse en pantalla chica y no en gran formato, mientras otros creen lo contrario, Amenábar también tiene su opinión.

“Algunas de las películas que me han marcado las he visto en televisión. El tamaño de la tele me parece bien. En un ordenador o un móvil no es recomendable ver nada”, comentó.

Sobre la serie

En la serie Amenábar narra la historia de Álex Ventura (Álvaro Mel), un joven e inexperto diplomático, se ve convertido sin proponérselo en el líder de una misión que pondrá a prueba todas sus convicciones: recuperar el tesoro submarino robado por Frank Wild (Stanley Tucci), un aventurero que recorre el mundo saqueando el patrimonio común de las profundidades del mar.

Conformando un singular equipo con Lucía (Ana Polvorosa), una funcionaria de armas tomar, y Jonas Pierce (Clarke Peters), un brillante abogado norteamericano apasionado por las viejas historias de piratas, Álex emprenderá la aventura de su vida, descubriendo la importancia del amor, la amistad y el compromiso con aquello en lo que uno cree.