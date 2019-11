$!Alfonso Rodríguez: “He recibido ofertas, pero no he tomado ninguna decisión”

“He recibido varias propuestas de diversos partidos, pero no he tomado ninguna decisión”, explicó el director de cine al ser consultado por Diario Libre vía telefónica.

Alfonso, quien siempre ha sido un critico ante lo que considera injusto, se lamentó por la situación actual que vive el país en materia sociopolítica, asegurando que su única intención es impulsar cambios reales en beneficio para el país.

El pasado año, Rodríguez lanzó sus aspiraciones a la presidencia de la República.

Entre las propuestas de Alfonso, a las cuales ha nombrado como los diez mandamientos, se destacan su deseo de implantar la pena de muerte en el país, la cadena perpetua, cero ilegales, cero corrupción y el gobierno descentralizado de la capital.

“Porque ya no puedo seguir sentado en mi casa mirando cómo destruyen mi país, el país donde nací, el único país del mundo donde no se me discrimina y donde no soy un inmigrante, el país donde una vez fue el ideal para criar mis hijos”, dijo Alfonso al presentar su candidatura a la presidencia el año pasado.