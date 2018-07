Alfonso Rodríguez quiere ser presidente

SD. A más de uno sorprendió el anuncio de Rodríguez sobre sus aspiraciones presidenciales. Sin embargo, este afirma que la respuesta ha sido positiva. “Estoy asombrado con la buena acogida que ha tenido esta iniciativa mía”, dijo a DL.

Al ser cuestionado sobre sus aspiraciones y poniendo como ejemplo las experiencias de otras figuras del arte en la política, el director no se amedrenta. “En primer lugar no me considero un artista. Ya por ahí soy totalmente diferente a Sergio, Torito y Johnny Ventura. Soy un gerente, productor de medios y canales y de cine. Ante todo soy un gerente. Me ha ofrecido, alcaldías, diputaciones, senadurías, y no he aceptado nada de eso porque considero que como Sergio que tuvo las mejores intenciones, desde ahí no se puede hacer nada. Creo que este país hay que cambiarlo de raíz. No vengo a buscar dinero, yo no vivo de la política”, sentenció.

A su proyecto lo ha denominado Revolución Democrática 2020. “Lo mío es una ideología, un movimiento, no es un partido político. Estoy en conversaciones con partidos minoritarios de la oposición para la elecciones del 2020 y ya más adelante anunciaremos cómo se pueden unir”.