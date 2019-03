Algenis Pérez: del municipio de Quisqueya a Hollywood

Sí que vale la pena apostar a su sueño. El joven actor dominicano, nativo del municipio de Quisqueya, San Pedro de Macorís, Algenis Pérez Soto ve realizado el suyo nada más y nada menos que en la meca del cine: Hollywood.

El actor dominicano interpreta al capitán Att-Lass, un letal guerrero del imperio Kree y parte de la unidad de elite a la que pertenece Vers, Carol Danvers, en la película “Capitana Marvel”, cinta que conquistó la taquilla en Estados Unidos el pasado fin de semana.

Al ser contactado por teléfono por DL en Los Ángeles, Pérez no cree lo que está sucediendo con su carrera.

“A veces no creo que estoy en esta película. Suceden muchas cosas en la vida de uno y la verdad que estoy aprovechando la oportunidad y en verdad que agradezco mucho la oportunidad que he tenido”.

Algenis Pérez, que ha asumido roles estelares en Sambá o Sugar en la Isla Rota de Félix Germán, cuyo estreno está previsto para este año, aseguró que luego de su participación en el festival de Tribeca, invitó a los productores de Sugar quienes le comentaron que formarían parte de “Capitana Marvel”.

“Luego me enviaron un correo de Marvel para que audicionara. Así lo hice... al final se dio, me dieron la oportunidad de estar en la película y allí trabajo de nuevo junto a Anna Boden y Ryan Fleck, quienes me dieron el chance en Sugar para interpretar a un pelotero. Ellos son los responsables de que yo sea un actor hoy”, detalló.

Compartir el set con la ganadora del Oscar, Brie Larson y los nominados Samuel L. Jackson, Annette Bening y Jude Law ha impactado positivamente su carrera.

“Desde el punto de vista profesional es un gran plus. Se siente bien estar junto a personas que tú has visto en televisión o películas desde muy joven. Estar con ellos es increíble, por ejemplo, tuve escenas con Samuel L. Jackson y el resto del equipo ha sido increíble. En lo personal trato de que esas cosas me ayuden a ser mejor”.

Recordó el trato humilde que recibió durante la filmación de las celebridades. “Esas personas me dieron un trato increíble... sin conocerme, ni tener la proyección de ellos, siempre me distinguieron y se interesaron por conocer mi trayectoria. Ver ese comportamiento refuerza mi creencia de que no importa cuán alto llegues, la humildad es lo vital”.