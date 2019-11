$!Alina Vargas da vida a personaje protagónico en película “Scammer”

La autora

Nueva etapa

Ser productora ejecutiva se ha convertido en una experiencia enriquecedora para Alina. Es una tarea de muchos retos, pero no es un territorio desconocido porque labora en la empresa de su padre, el popular artista Wilfrido Vargas. “Yo soy cantante, actriz y gerente general de la Corporación Wilfrido Vargas. Me gusta estar en varias aguas y en el caso del cine, me fascina porque tiene varias áreas que me gustan mucho. Es vender un producto y es algo que siempre he hecho. Conozco la ley de cine y se me da bien todo”, señaló la actriz de la película cuyo estreno será el próximo año.