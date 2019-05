$!Alofoke estará en película de Roberto Angel Salcedo

Destacadas figuras del movimiento urbano dominicano y de la comunicación toman cada vez más terreno en una industria cinematográfica que les ha dado razones de sobra para buscar el éxito en otros horizontes del mundo del entretenimiento.

Luego de dar a conocer el protagónico de la cantante La Insuperable, el director Roberto Ángel Salcedo anunció que el exitoso productor urbano Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, también formará parte del elenco de su próxima película “Todo por una herencia”, la cual será estrenada en septiembre de este año, bajo la producción de Miranda Films y Anillo Films, con el respaldo de Caribbean Films Distribution.

“Mi querido Santiago Matías debutará en el cine con nosotros, en lo nuevo del Anillo Films”, dijo Roberto Ángel en su cuenta de Instagram. Darles oportunidad a influyentes figuras de la música y la comunicación, es una máxima que ha estado vinculada a las producciones cinematográficas del reconocido director y guionista.

“Roberto Ángel me comunicó hace unos meses el interés de llevarme al cine, con un papel co-protagónico. Yo participé en el filme «Puesto Pa’ Mi», con El Mayor Clásico y Mozart La Para, pero no salimos del personaje que es Alofoke Radio, que fue lo que se me encomendó en esa oportunidad”, recordó el productor y conductor radial.

En esta oportunidad, Salcedo le ha encomendado darle vida a “un personaje especial en la película”, una experiencia que Santiago Matías quería vivirla hace tiempo, según confiesa. “Gracias a Dios se dio la oportunidad. Espero que al público le guste. Será un nuevo reto, ya que conlleva cierto tiempo de rodaje y mucho tiempo de preparación”.

Para este papel en la pantalla grande, Alofoke dijo que contará con la ayuda del actor Manolo Ozuna, quien lo estará asesorando para darle fuerza a su actuación en “Todo por una herencia”. “Mi papel en la película estará vinculado al de La Insuperable. Estoy loco por vivir la experiencia y que a la gente le guste... Sé que será una experiencia bien chévere y espero que sea la primera de muchas películas”, puntualizó.

De acuerdo a Roberto Ángel Salcedo, la trama gira en torno a una herencia que recibe La Insuperable de un señor que fue como su abuelo. “Cuando van a la oficina del abogado responsable descubren que el hombre está muerto y que desaparecieron los documentos que avalan que ella es la heredera. En base a este esquema se irá desarrollando una serie de situaciones que involucrará a un gran equipo para dar con el paradero de los documentos”, adelantó sobre la entretenida historia.

El también presentador del programa dominical “Más Roberto” comienza a trabajar en esta nueva producción de cine antes del estreno en el mercado internacional del filme “Casi Fiel”, con el respaldo de Caribbean Films Distribution. La cinta ha sido un éxito en la taquilla en República Dominicana, desde que fue estrenada en la cartelera local el pasado 17 de enero, y ahora llegará a las salas de Estados Unidos el próximo 10 de mayo y seis días después en Puerto Rico.