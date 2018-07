Amanda Seyfried, Meryl Streep y Cher, de estreno con Mamma Mia!

LOS ÁNGELES. Con la alegría que comparten en la pantalla, las estrellas de Mamma Mia! Here We Go Again presentaron el proyecto en Londres. La premiere de la secuela del ya convertido en clásico reunió en el Eventim Apollo de la capital inglesa a un reparto de auténtico lujo.

Amanda Seyfried puso la nota de elegancia y romanticismo, como es habitual.

Y Lily James volvió a deslumbrar con su simpatía.

Cher se mostró feliz de unirse a un reparto ya consolidado y, además, de volver a trabajar junto a Meryl Street después de 35 años. Son muchos los motivos para posar juntas e inmortalizar un momento histórico en el cine. En estos años, Meryl se ha convertido en una de mujeres más respetadas de la industria.

Ellos tampoco iban a faltar a la gran cita. Pierce Brosnan, Colin Firth... Todos brindaron sus mejores sonrisas a un público fiel, que disfrutó además viendo entre los invitados a grandes nombres como Tom Hanks y Andy Garcia, que esta vez llegaban a divertirse.