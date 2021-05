$!Amazon anunció la compra de Metro Goldwyn Meyer, y te revelamos cuánto pagó

Amazon y MGM anunciaron este miércoles que arribaron a un acuerdo de fusión definitivo en virtud del cual Amazon adquirirá MGM Studios por un precio de compra de 8.450 millones de dólares, lo que significa un monumental desembarco del gigante del comercio norteamericano en la industria del entretenimiento.

Según Infobae MGM tiene casi un siglo de historia cinematográfica y complementa el trabajo de Amazon Studios, que se ha centrado principalmente en la producción de programas de televisión. De acuerdo a lo anunciado por ambas compañías, la firma fundada por Jeff Bezos ayudará a preservar el legado y el catálogo de películas de Metro Goldwyn Meyer, y brindará a los clientes un mayor acceso a estas obras existentes.

“MGM tiene un amplio catálogo con más de 4000 películas: 12 hombres enojados, Instinto básico, Creed, James Bond, Legalmente rubia, Moonstruck, Poltergeist, Toro salvaje, Robocop, Rocky, Silence of the Lambs, Stargate, Thelma & Louise, Tomb Raider, The Magnificent Seven, The Pink Panther, The Thomas Crown Affair y muchos otros íconos, así como 17,000 programas de televisión, incluidos Fargo, The Handmaid’s Tale y Vikings, que en conjunto han ganado más de 180 premios de la Academia y 100 Emmy“, dijo Mike Hopkins, vicepresidente senior de Prime Video y Amazon Studios.

“El valor financiero real detrás de este acuerdo es el tesoro de la propiedad intelectual en el catálogo profundo que planeamos reimaginar y desarrollar junto con el talentoso equipo de MGM. Es muy emocionante y ofrece muchas oportunidades para contar historias de alta calidad”.

Kevin Ulrich, Presidente de la Junta Directiva de MGM, indicó que “ha sido un honor haber sido parte de la increíble transformación de Metro Goldwyn Mayer. Para llegar aquí se necesitaron personas inmensamente talentosas con una verdadera creencia en una visión. En nombre de la Junta, me gustaría agradecer al equipo de MGM que nos ayudó a llegar a este día histórico”.