Amores de ayer y hoy chocan en “Ismael’s Ghost”

En este filme vemos la historia de Ismaël Vuillard (Mathieu Amalric), un cineasta que está a punto de embarcarse en la filmación de su nueva película cuando el regreso de Carlotta Bloom (Marion Cotillard), una antigua amante que creía muerta, pone en peligro su relación actual con Sylvia (Charlotte Gainsbourg). Este filme se estrenó como la película de apertura del Festival de Cannes del 2017, y formó parte de su selección oficial. Asimismo, esta película también fue incluida en la sección oficial de largometrajes a concurso de la edición del 2017 del Festival de Gijón y ese mismo año, recibió dos nominaciones en los Premios Lumiere. Este también es el segundo filme en el que Cotillard colabora con Amalric después del drama “Comment je me suis disputé... (ma vie sexuelle)” (1996) y su segunda colaboración con Louis Garrel, la primera fue en la película “Mal de pierres” (2016). Por cierto, Mathieu Amalric es más conocido por su participación en películas como “The Diving Bell and the Butterfly” (2007), “Quantum of Solace” (2008) y “The Grand Budapest Hotel” (2014). Asimismo, Marion Cotillard es mejor conocido por su interpretación de Édith Piaf en la película “La môme” (2007), papel por el que fue premiada en la categoría de Mejor actriz en los premios Óscar, los Globos de Oro, los Premiós César y los BAFTA. Cotillard también es conocida por películas como “Inception” (2010) y “The Dark Knight Rises” (2012). Sin duda, es una gran pieza del cine moderno.