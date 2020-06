$!Andrés Parra: primero Escobar, luego Chávez, ahora ex presidente de la ANFP

Sobre interpretar estos papeles de figuras reales, el actor dijo en una entrevista para Teleshow, que los prefiere. “Curiosamente como actor yo me siento mucho más cómodo en estos retos que en los personajes de ficción, no sé por qué me pasa. En los personajes de ficción siento que estoy totalmente abandonado y no sé cómo empezar. En cambio aquí tengo una metodología muy precisa de leer, ver videos, por las mañanas me levanto y tengo una hoja de ruta muy clara. Aquí seguí mi método como lo hice con Escobar o con Chávez, acompañado de una coach vocal, con quien trabajamos puntualmente el tono vocal de Jadue, y después tuvimos un trabajo en Chile con la coach de acento chileno. Yo ya venía de 3 meses de ajustar el acento, ver videos del personaje, oír muchos audios suyos. Y ya en Chile, hicimos las pruebas de maquillaje, vestuario y equipo de arte. Ha sido un trabajo muy lindo, con la unión de varios departamentos, tratando de llegar a una similitud digna del personaje”, afirmó.

Sobre otros personajes que le gustaría interpretar dijo que adicionó para ser el dictador español Francisco Franco, pero no quedó, sin embargo, piensa que Donald Trump sería un personaje con el que se retiraría.