$!Angelina Jolie confiesa el momento más duro que vivió junto a Brad Pitt

Hace cuatro años la noticia del divorcio de los actores Brad Pitt y Angelina Jolie, una de las parejas más consolidadas de Hollywood, más conocidos como Brangelina, sorprendió a sus seguidores.

De aquella ruptura, después de una década juntos y seis hijos en común, ambos apenas han hablado, pero ahora la actriz estadounidense ha revivido ese complejo suceso con unas declaraciones sobre el fin de su matrimonio.

En una reciente entrevista con ‘Le Figaro’, Jolie confesó algunos detalles sobre el fin de su historia de amor. “Fue un momento complicado, no reconocía en lo que me había convertido, era más pequeña, como insignificante. Sentí una tristeza profunda y real, estaba herida. Por otro lado, fue interesante volver a conectar con esta humildad e incluso esa insignificancia que sentí”.

Además, confesó que sufrió “algunos problemas de salud. Todas estas cosas te recuerdan la suerte que tienes de estar viva. Esta es otra lección más para transmitir a mis hijos: la idea de renovación y, sobre todo, un posible regreso a la alegría de vivir. Tengo que redescubrir la alegría”.

Con sus 45 años recién cumplidos, sigue destacando por su labor como activista y recientemente nos ha vuelto a demostrar su lado más solidario con millonarias donaciones para luchar tanto contra el coronavirus como contra el racismo.

Cuando una pareja se rompe son muchos los problemas que trae y si además, es un matrimonio consolidado con hijos, la preocupación de cómo éstos llevaran tal trance es primordial. Angelina ha confesado que su papel como madre siempre ha estado por encima de todo.

“Ese sin duda prevalece, sobre todo. Por la mañana, me despierto mamá. Hoy, mañana otra vez y para siempre porque una vez que te convertís en progenitor pertenece a otros seres, ya no te perteneces por completo”, dijo Jolie.

La actriz no se ha preocupado por rehacer su vida sentimental pues está totalmente dedicada a su labor como mamá.

“Toda mi vida y mis elecciones condicionan la vida de mis hijos. Sus necesidades y prioridades son mi prioridad, y estoy muy atenta a cualquier cosa que pueda influir o perjudicarlos. Por lo tanto, soy madre continuamente, y solo cuando están en la escuela puedo comenzar mi trabajo humanitario y político. Llamo a mi oficina, escribo editoriales para la revista Time... Una vez que todo esto termine finalmente puedo dedicarme al cine”, comentó.

Ahora ve la vida como un camino en el que andar y como tal, se dará cuenta que las sorpresas y las oportunidades vienen cuando menos te lo esperas: “Siempre busco la libertad, y si a veces puedo parecer atrevida, es porque realmente no elijo la prudencia o la moderación. Tengo una casa en el fondo de la selva, y nunca me he negado a ir a un territorio en conflicto”.

“Trabajo en la ONU, colaboro con el ejército, me esfuerzo por vivir experiencias que considero necesarias para mi construcción como ser humano. Me obligo a hacer cosas que me intimidan y que a veces me asustan”, concluyó.