$!Angelina Jolie encabeza los estrenos de la semana con “Those Who Wish Me Dead”

Entre los estrenos de la semana tenemos el regreso de una estrella a las salas de cine además de dos películas llenas de suspenso, una comedia que giro en torno a una confrontación entre distintas generaciones de una familia y un filme animado cuya historia se desarrolla debajo de las olas del mar.

Those Who Wish Me Dead

En este filme dirigido por Taylor Sheridan vemos el regreso de la inigualable Angelina Jolie, quien encabeza un elenco que incluye a Nicholas Hoult, Finn Little, Jon Bernthal, Aidan Gillen, Tyler Perry y Jake Weber. Aquí vemos como Connor (Finn Little), un chico que fue testigo de un asesinato ahora es perseguido por dos asesinos en las tierras salvajes de Montana. Él ahora depende de Hannah (Angelina Jolie), una experta en supervivencia encargada de protegerlo, pero un incendio forestal que amenaza con consumirlos a todos.

The War with Grandpa

Aquí las risas están bajo la dirección de Tim Hill y son interpretadas por un elenco que incluye a Robert De Niro, Oakes Fegley, Uma Thurman, Christopher Walken, Laura Marano y Jane Seymour. Esta es la hilarante historia de Peter (Oakes Fegley), un chico que está molesto porque su abuelo Ed (Robert De Niro) se ha mudado con su familia y ahora comparten la misma habitación. Todo se complica cuando Peter decide hacer una serie de travesuras para tratar de convencer a Ed de que se vuelva a mudar.

Magic Arch

“Magic Arch” es una película animada en 3D que proviene de Rusia y que fue dirigida por Vasiliy Rovenskiy, quien escribió el guion junto a Alec Sokolow. En esta historia conocemos al joven Delphy, un delfín tímido y con una imaginación que un día descubre el Arco Mágico que puede hacer realidad cualquier deseo. Todo se complica cuando los malvados Morays utilizan los poderes del Arco para hacerse gigante y así conquistar la tranquila ciudad de Fish Town. Ahora Delphy se las tiene que ingeniar para proteger a su hogar.

The Deep House

Cualquier cosa puede ocurrir en esta película de terror. ( )