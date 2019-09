$!“Anna”, asesinatos y espionaje pero con estilo y glamour

En esta película escrita y dirigida por Luc Besson y protagonizada por Sasha Luss, Luke Evans, Cillian Murphy y Helen Mirren, conocemos a Anna Poliatova (Luss), una modelo cuya hipnotizante belleza esconde a una agente que no solo es fuerte y ágil, también es considerada una de las asesinas a sueldo más temidas por los gobiernos de todo el mundo. Este filme es el más reciente de Besson, cineasta francés mejor conocido por dirigir exitosas producciones del género de la acción y la ciencia ficción como “Nikita” (1990), “Léon: The Professional” (1994), “The Fifth Element” (1997), “The Transporter” (2002) y “Lucy” (2014). Esta es la segunda película de Sasha Luss después de actuar en otro filme de Besson, “Valerian and the City of a Thousand Planets” (2017), pero sí tiene una variada carrera como modelo y ha aparecido en las campañas publicitarias de marcas de renombre como Carolina Herrera, Chanel, Dior, Valentino, Dior Beauty, Oscar de la Renta, Max Mara, Tommy Hilfiger y Karl Lagerfeld. De todas formas será interesante ver que nos trae Besson en su más reciente visita a los géneros de la acción y el espionaje.