$!Ansel Elgort rompe el silencio tras grave acusación: “Nunca abusé ni abusaría de nadie”

De todas formas, Elgort sí reconoció haber mantenido una relación con la joven, y se disculpó con ella por cómo reaccionó cuando quiso terminar el vínculo. “Gabby y yo tuvimos una relación corta, legal y completamente consensuada, pero lamentablemente no lidié muy bien con la ruptura, dejé de responderle, lo cual es algo muy cruel e inmaduro para hacerle a otra persona“, expresó. “Al mirar atrás y contemplar mi actitud, me siento asqueado y avergonzado por cómo actué”, concluyó el actor del fenómeno “Bajo la misma estrella”.

Según el periódico El Diario de Nueva York, el pasado viernes, la joven escribió unas notas en su teléfono que luego compartió como capturas en Twitter, que fueron posteriormente borradas. Gabby revelaba que Elgort había abusado sexualmente de ella poco después de cumplir 17 años. “Cuando pasó, en lugar de preguntarme si quería parar sabiendo que era mi primera vez y que yo estaba llorando desconsoladamente porque no quería hacerlo, solo me dijo que necesitaba hacerlo“, escribió la joven.

“Me dijo que cuando fuera más grande iba a ser hermosa, y que quería que tuviéramos un trío con sus amigas, que también eran menores de edad. En ese momento, mi mente ya no estaba ahí, me disocié y sentí que mis pensamientos estaban en otro lado, estaba en shock (...) Él me dijo que no le contara a nadie porque podía arruinar su carrera“, añadió en su relato. “Finalmente estoy lista para hablar y sanar, y para decirles a esas chicas que pasaron por lo mismo que no están solas”, concluyó.