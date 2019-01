$!Anthony Mackie: “Me gustaría poder cambiar mi apariencia”

El mayor desafío en el rodaje de “Miss Bala” fue tratar de no engordar, porque como filmamos en México, si hay algo que me encanta son los tacos. Y cuando me enteré que iba a terminar en la tierra prometida de los tacos y el guacamole, supe que iba a ser un problema. Necesitaba camisa y pantalones elásticos al menos en la espalda, porque iba a estar más de diez días y sabía que iba a terminar siendo el gordito Mackie. Amo los tacos. ¿Quién no ama el guacamole? ¿A quién no les gusta las quinceañeras? (Risas).

¿Te quedaste como recuerdo con las alas de tu personaje Falcon?

Lo gracioso es que yo pedí en Marvel mis alas (de Falcon) pero no me las quisieron dar, así que sigo esperando que llegue ese paquete a mi casa. Se las quedaron ellos. Yo solo tengo la foto de las alas que tienen un metro de largo, aunque las verdaderas realmente son puros efectos especiales.

¿No te dejaron quedarte con algún recuerdo del rodaje, después de tantas películas de Avengers?

No. Me robe algunas cosas (risas), pero no me dejaron quedarme con nada. Fue muy gracioso, porque filmando una película así, yo, que era nuevo en esto, me sorprendía todo y todos. Samuel Jackson entraba con su traje de Nick Fury y yo no lo podía creer. Esa es la clase de persona que soy adentro de un estudio de cine. Siempre pienso que va a ser la última producción que filmo, porque uno nunca sabe cuándo va a llegar alguien a contratarme de nuevo. Por eso siempre estoy robándome algo (risas), especialmente si sé que es de Marvel o Capitán América (hace un gesto como guardándose el grabador en el bolsillo). Eso es lo que yo hago.

¿Dónde guardas esos recuerdos?

En mi casa, tengo toda una habitación llena de recuerdos de diferentes producciones de cine que hice. Perdí la cuenta de la cantidad de parches de ojos de Fury que tengo, porque me la pasé pidiendo y siempre me decía: “Ah, sí, vamos a pedir, ya veremos que podemos hacer”. Cuando filmamos en el edificio de SHIELD, la vista increíble en realidad era una pantalla verde, pero en el escritorio estaba lleno de carpetas de SHIELD y cosas así. Y si llegas a ver algún póster por ahí, ya sabes donde encontrarlo cuando no lo veas (le cuesta parar de reír).

¿Y si te encuentran los agentes de Marvel?

Ya sé, ya sé, por eso los tengo en una habitación secreta (más risas).

¿A cuántas películas de Avengers te comprometiste en un prncipio?

Me acuerdo que hablamos de filmar seis, hasta que después escuché un nueve. Así que por contrato debería estar filmando una producción de Marvel hasta el 2025. Ya no tengo la menor idea de qué va a pasar, pero fue el mejor regalo que pudieron haberme hecho. Tengo mucha suerte de ocupar el lugar que me dieron. Siempre pensé que si podía llegar a filmar apenas una película al año, ya era feliz. Eso es lo que no entiendo. Uno se la pasa todo el tiempo soñado con interpretar un superhéroe y cuando finalmente te contratan y te dicen que te toca hacerlo ocho veces, hay quienes empiezan a odiar el rol de superhéroe. Y a mí me pasa todo lo contrario. Amo ser un superhéroe. Que me pongan el traje, vamos. Es emocionante. Yo disfruto mucho ese mundo.