Anuncian nueva versión del Festival de Cine Global Dominicano

El Festival tendrá nuevamente tres categorías en competencia: Ópera Prima Ficción, Ópera Prima Documental Fernando Báez y Corto Global. En el certamen concursan 43 películas, 14 de ellas de manufactura dominicana.

El renglón “Ópera Prima Ficción” reúne grandes trabajos cinematográficos internacionales con el objetivo de proyectar el talento nuevo y llevar al público estas obras. Algunos de los títulos son: La hija de un ladrón, de Belén Funes; Agosto, de Armando Capó; Cabarete de Ivan Bordas; De lo mío, de Diana Peralta; Ceniza negra de Sofía Quirós Ubeda; Lina de Lima de María Paz González; Mosh de Juan Antonio Bisonó; Perro Bomba, de Juan Cáceres; El Despertar de las Hormigas, de Antonella Sudasassi; The Caribbean, All Inclusive | CARIBE, de Miguel García de la Calera; THE CLIMB | La Subida de Michael Angelo Covino; The Good Intentions | Las buenas intenciones, de Ana García Blaya; The Longest Night | La Mala Noche de Gabriela Calvache; The Prince | El Príncipe, de Sebastián Muñoz; Two Autumns in Paris| Dos otoños en París de Gibelys Coronado y Vigil in August | Vigilia en Agosto, de Luis María Mercado.



En la competencia “Documental “Fernando Báez”, participan las siguientes películas: Cachada: Cachada de Marlén Viñayo; TALLANDO LO DIVINO de Yujiro SEKI y Yujiro SEKI; Prueba de Fondo de Christian Acuña y Oscar Bermeo; Días de guitarra: Una historia improbable de música brasileña de Caio Augusto Braga; Herencia de Ana Hurtado Martínez; Homo Botanicus de Guillermo Quintero; Indestructible el alma de la Salsa, de David Pareja; LA memoria y después, de Eduardo Feller; Sankara no está muerto, de Lucie Viver; El último arquero, de Dácil Manrique de Lara; Tenemos la intención de causar una revolución, de Gio Arlotta y MUJER SALVAJE, de Nadia Martínez.

En la categoría “Corto Global participan: MANZANA, de Eduardo Jaar; B I T E !, de Danny Arroyo; Beef, de Ingride Santos; Cabronas, de Laura Campos & Anouk Degen; A DIOS MI HIJO, de Yuichiro Nakada; Hogar, de Sevinaz Evdikê; Último paseo, de Lia Chapman; Manicura, de Fernando Pazin; DESENMASCARAMIENTO, de Angelica Luiggi; Bosques del Norte, de Chi-yeong Cho; Segunda piel de Kerem Erguen; La capa azul de Alejandra López y El final de la eternidad, de Pablo Radice.



El jurado está compuesto por destacadas personalidades del cine. Algunos de los que colaboran son: José Luis Ridoutt Polar, Canadá, Presidente del Jurado Corto Global; Javier Espada, España, Presidente del Jurado de la competencia Opera Prima Documental “Fernando Báez” y Anna Marie de la Fuente Presidente del Jurado Opera Prima Ficción

Otros miembros del jurado son Joan Prats, Alfonso Quiñones y Hans García.



Del programa de actividades

En esta edición 12 + 1 del Festival de Cine Global presentamos un programa de actividades que acompañará la muestra de películas de esta fiesta del cine en el Caribe.



El VI Dominican Film Lab, se estará desarrollando entre el miércoles 29 al viernes 31 de enero. La primera jornada abre con la clase magistral “Las Estructuras narrativas en el documental”, a cargo de Everardo González. El segundo día se presentarán los proyectos participantes, y se realizará la segunda clase magistral sobre guion, “La construcción de personajes”, que impartirá la guionista Tania Cárdenas, quien cierra la jornada con mesas de trabajo grupal basadas en la ponencia “La estructura narrativa del proyecto”.

El último día, se estarán impartiendo asesorías individuales en temas de Realización y Desarrollo de Proyectos Ficción y Documental, a cargo de Homer Mora, Dean Luis Reyes, Oriol Estrada, Camelia Farfán, Julia Scrive-Loyer y Tanya Valette. Luego, se presentará la clase magistral de Camelia Farfán. “Producir cine independiente en Centroamérica y el Caribe”, para cerrar con asesorías individuales en materia de guion a cargo de Tania Cárdenas.

El Mercado de Coproducción RD-Puerto Rico-Cuba, en su sexta versión, se llevará a cabo el sábado 1 y domingo 2 de febrero de 2020. El primer taller será la tercera clase magistral titulada “Producción: Fondos, Producción Creativa y Distribución”, a cargo de Paco Poch. Además, se impartirán una serie de talleres formativos y asesorías individuales. En materia de asesorías para proyectos estarán trabajando con Natalia Cabral, Oriol Estrada, Tania Cárdenas, Dean Luis Reyes, Julia Scrive-Loyer, Katherine Montes, Everardo González y Tanya Valette.



El domingo 2 de febrero, continúa este espacio creado para el ejercicio del “bussines”, con un programa de actividades que inician con el Pitch de proyectos y de casas productoras de post producción, además de charlas sobre Deliveries y para cerrar la jornada se estarán desarrollando los encuentros “one to one”.

El evento de clausura del Festival este año tendrá nuevo escenario y se realizará al igual que en la inauguración en el Teatro Nacional, y despidiendo nuestras actividades presentaremos la película MOSH una película de Juan Antonio Bisonó que cuenta la historia de Mosh, Gerónimo y Laura, son tres miembros de la familia que tienen que redescubrir su relación entre ellos y con Dios en la dura, mágica y colorida realidad de la República Dominicana.