$!Any Ferreiras, la recordada “Andrea” busca su espacio en el cine anglosajón

Any da vida a Vicy, una joven actriz que persigue sus sueños de vivir en Los Ángeles, finalmente obtiene su visa, pero se encuentra con su extraño patrocinador de visa rusa y es secuestrada.

“Para mí fue muy importante que se me reconociera con este rol porque fue en inglés”, argumentó.

“Yo fui luchando por mis sueños, pero cuando llegué me encontré con todo esto, la barrera del idioma, y me pasaba días llorando. Es muy complicado porque tú compites con los mejores”, señaló.

Su sueño era involucrarse en producciones estadounidenses, pero su acento latino al hablar inglés y el desconocimiento del mercado la enfrentaron con la realidad que viven millones de aspirantes a actores en la meca del cine. Sin embargo, no se rindió y el fruto se está viendo.

Sin embargo, la experiencia no ha sido miel sobre hojuelas.

“Decidí irme a Los Ángeles a capacitarme, porque cuando interpreté a Andrea lo hice de manera empírica, sin ningún tipo de estudios actorales. Fue luego de Botija , en 2017, cuando me di cuenta de mi pasión”, señaló.

“Después de Andrea me dediqué a los negocios en una empresa familiar en el área agroindustrial”, explicó.

Después de este rol, Any se concentró en sus estudios fuera del séptimo arte, hasta que el gusanillo de la actuación volvió a picarle.

Para ella fue una experiencia única que no estuvo exenta de hechos curiosos, pues como era una cinta de terror se grababa de noche y de madrugada y pasaron muchas cosas raras. “Una de ellas fue en la escena en que Andrea es poseída por el espíritu y sale corriendo por el monte. Filmar esa parte se hizo una eternidad, nos tomó varias noches completas de rodaje. Todo se dañaba, desde la planta, la cámara, los bombillos, ¡todo! Incluso, en la parte que al niño le crecen los pies montado en el caballo, el animal estaba supuesto a seguir avanzando y no hubo manera de conseguirlo. Luego nos enteramos de que en tiempos de Trujillo en ese mismo lugar había un matadero”, confesó.

Aunque contó con poco presupuesto, la cinta se convirtió en un éxito rotundo. Obtuvo el premio del Público en el New York International Independent Film and Video Festival y llevó al cine a 320 mil personas, en 16 semanas.

“Andrea” fue el rol que le abrió las puertas al cine dominicano a temprana edad. En 2005 Any Ferreiras protagonizó Andrea : La venganza del espíritu, considerada la primera cinta de terror local que llegó a las salas de cine del país. Su director, Roger Bencosme, confió en ella, a pesar de ser una desconocida, y la apuesta funcionó.

La industria del cine local

Para la joven, la industria del cine ha dado un giro de 180 grados y pone como ejemplo que en el 2005, cuando protagonizó Andrea, solo se hacían cerca de tres películas por año y ahora (antes de la pandemia) se hacían 50.

En carpeta tiene llevar al cine la historia de María Trinidad Sánchez.

“Una heroína dominicana que participó en la independencia, para mí sería un honor hacerlo realidad”, señaló. Para que un proyecto llamar su atención ella se enfoca en la trama y los matices del personaje.

“Que el guion se sienta real. Si leo algo y me motiva su historia lo asumo”, confesó Any, que no teme a desnudarse en el cine si está justificado.