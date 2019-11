$!Arnold Schwarzenegger habla para DL: ¿Qué haría yo sin decir “Hasta la vista, baby”?

La primera vez que yo llegué al estudio me acuerdo que vi a Mackenzie saltando de un lado al otro. Pensé que había venido de algún circo o algo parecido. Y después me acordé lo duro que ella había entrenado cuando fui a Hungría por un par de semanas. Entrenó, entrenó y no paró de entrenar.

No sé como hicieron para encontrarlos. Natalia (Reyes) y Mackenzie (Davis) y Gabriel (Luna). Es lo que me pregunté cuando los vi en medio de una de las mejores escenas de acción, adentro del estudio. ¿Dónde los consiguieron? Parecían salidos de una jaula de las luchas de UFC o algo parecido. Nunca antes había visto una escena de acción así. Quiero decir que trabajaron muy duro. Estoy muy orgulloso de este equipo. Hice mucho cine, pero nunca vi trabajar tan duro a tantos actores juntos.

Una verdadera leyenda en vida, como físico-culturista, Arnold Schwarzenegger ya era famoso cuando pisó Estados Unidos, ganando siete veces el título de Mister Olympia y otras tres veces el torneo de Mister Universo. Y de la misma forma que hizo historia en el cine con ‘Conan’ o ‘Terminator’, acaparó titulares cuando siendo católico y republicano, se casó en 1986 con Maria Shriver, la hija de la sobrina de John F. Kennedy, Eunice Kennedy, que representa a la familia mas demócrata y protestante del país. Por eso no sorprende que en el cine haya pasado los mil millones de dólares en recaudaciones, con películas que tienen que ver con las mismas controversias: Un mellizo gigante de Danny Devito; el padre embarazado en ‘Junior’; el anticristo en ‘End of Days’ o el reemplazo de Donald Trump en la serie de TV ‘The Apprentice’ (perteneciendo al mismo partido político, aunque incluso son contrincantes). Y habiendo matado más de 500 personas en el cine, nada se compara con el clásico rol del robot humano Terminator, en un rubro de acción con un record que pocos podrán superar por tantas escenas peligrosas que él mismo elige, sin dobles ni clones o robots que lo reemplacen. Pero claro, el éxito tampoco lo logra él solo.

Tengo que confesar que estoy bastante deprimido porque ya estoy en una edad donde no creo que pueda seguir filmando siempre. A lo mejor lo haga por 20 o 30 años pero más, no (Risas).

Imaginate ¿Qué haría yo sin frases como “I´ll be back”? ¿Qué haría yo sin decir “Hasta la vista, baby” o “Fuck you asshole”? Me hizo la vida tan fácil... incluso en la política, cuando estaba en medio de la campaña como Gobernador yo decía “Voy a ‘terminar’ con (el actual gobernador) Gray Davis”. Y cuando me tocaba algún discurso político sobre la ecología y el recalentamiento global, yo decía “Fuck... ‘Terminemos’ con el cambio climático. Simple, hay que ‘terminar’ el cambio de clima”. Es mucho más fácil decirlo así. Y es todo por Terminator que todavía puedo aprovechar las mismas frases, una y otra vez.

¿Y los actores hispanos como el nuevo Terminator Gabriel Luna?

Cuando me tocó trabajar con el nuevo Terminator, Gabriel, me sorprendió muchísimo. Tiene músculos extraordinarios pero también es muy pero muy rápido. Sabe muy bien como filmar una escena de acción. Y Natalia, tengo que decir que fue un placer verla trabajando todos los días. Tampoco quiero revelar el personaje que le toca ni nada parecido, porque los ejecutivos del estudio de cine me ‘terminarían’ a mí, por contar demasiado. Nada mejor que el silencio. Pero sí puedo decir que me impresionó el elenco nuevo que tenemos.

Falta hablar de la vuelta de Linda Hamilton...

Sí. Linda Hamilton también me impresionó. Volvió con la misma fuerza con que había aparecido en ‘Terminator’ y ‘Terminator 2’. La pregunta obvia es ¿Cómo puede una mujer hacer todo esto? Ya había aparecido en el cine haciendo fuerza de brazos y otros ejercicios, pero después de tanto tiempo, volvió al mismo nivel físico y todavía mejor con las armas. Los movimientos son tan buenos que me sorprendieron por completo.

¿Entrenaron juntos?

No. Ni siquiera sé el entrenamiento secreto que tuvo, pero fue bastante mágico.

¿Ya vieron la versión ‘terminada’?

Sí, sí. Ya la vi y es fantástica. Estoy muy orgulloso de volver así.

Aunque ‘Terminator: Dark Fate’ es la quinta producción donde aparece Arnold Schwarzenegger, esta vez viaja en el tiempo como la ficción, siguiendo la historia del segundo T2 Judgement Day. Y ahora, el nuevo invencible robot humano que interpreta Gabriel Luna reemplaza a Arnold para tratar de cambiar el futuro, matando el pasado. Pero esta vez son tres las mujeres que acaparan las escenas de acción con Mackenzie Davis y Natalia Reyes, además de Linda Hamilton que había dejado de participar en estas superproducciones, cuando se divorció del director original James Cameron. Pero él también vuelve, como el gran creador del nuevo guion que dirige el mismo Tim Miller que hace poco dirigió el éxito de ‘Deadpool’.

James Cameron dirigió las dos primeras producciones de Teminator, pero también es el ex esposo de Linda Hamilton y ahora él es el guionista de la historia ¿En qué momento en particular contó las ideas originales que tenía para la nueva versión?

Me acuerdo un día, creo que fue un año antes de empezar el rodaje cuando James Cameron me llamó y me dijo “Arnold, vayamos a dar una vuelta en motocicleta”. Y fuimos como lo hacemos regularmente, pero esta vez me dijo “Tengo la historia para la nueva versión de Terminator”. Me pareció genial cuando me contó la historia, la idea me encantó.

¿Qué fue lo que le contó exactamente?

Tenía toda la historia en línea y me dijo que Linda también iba a participar en todo. Me entusiasmó mucho porque se notaba que él tenía una visión muy clara y sabía que él además iba a estar al mando con su entusiasmo. Es curioso porque aunque él estaba en medio de la nueva producción de ‘Avatar’, igual estaba pensando en Terminator con la gran idea que tuvo y el concepto de la historia totalmente nueva, para juntarse con más gente, otros guionistas y él también trajo al director, Tim Miller.

¿Se conocían con al director Tim Miller?

Yo había visto ‘Deadpool’ y sabíamos que es brillante como director. Lo confirmé personalmente cuando me tocó trabajar con él. Se mueve con total comodidad en las más difíciles escenas de acción. Y tiene una visión asombrosa con los efectos visuales, además de dirigir muy bien a los actores. Tiene mucha paciencia y estaba bastante abierto a escuchar también nuestras ideas y cosas así. Me pareció muy bueno como líder en el estudio y me encantó su talento y la buena persona que es. Es una buena forma de volver. I’m back, baby