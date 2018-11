$!Ralph regresa para demoler el Internet

Esta semana unos viejos amigos se enfrentan a la inmensidad de la existencia online con “Ralph Breaks the Internet”, película de animación 3D creada por Walt Disney Animation Studios en colaboración con Pixar. La historia de este filme ocurre seis años después de los eventos de “Wreck-It Ralph” (2012) y en esta ocasión vemos cómo Ralph el demoledor (John C. Reilly) y su amiga Vanellope von Schweetz (Sarah Silverman) salen de los videojuegos en los que viven cuando descubren una señal de wi-fi que los lleva a una nueva aventura en el extenso mundo de internet, donde tendrán que lidiar con nuevos amigos, nuevos enemigos, las redes sociales y personajes de otras franquicias.

Esta es la cinta número 57 de Walt Disney Animation Studios y se estrena 90 años después de la primera aparición de Mickey Mouse en “Steamboat Willie” (1928). En esta película veremos cómo Ralph conoce personajes de otras franquicias, como The Muppets, Star Wars, Marvel Comics y Pixar, pero también habrá un encuentro muy importante entre Vanellope y todas las princesas de Disney, las cuales serán interpretadas por las actrices originales, o por lo menos en los casos que sea posible. Por ejemplo, Mary Costa, quien interpretó la voz de Aurora en “Sleeping Beauty” (1959), es la única actriz de voz original (viva) que no retoma su papel ya que, debido a su edad, no podía interpretar a una princesa de 16 años.

Por otro lado, “Ralph Breaks the Internet” es la primera película animada que contará con la participación de Gal Gadot (alias la Mujer Maravilla), pero también desfilará un elenco que incluye actores y actrices que también han participado en otras películas de superhéroes. Es tanto así que este filme está dedicado al icónico creador de cómics Stan Lee. De todas formas, se ve que esta película tiene algo para todos los miembros de la familia y bien valdrá la pena verla en una sala de cine.