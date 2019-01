$!Festival de Cine Global se inaugura esta noche

Entre los invitados especiales que este año se darán cita en el Festival figura el jurista español Baltazar Garzón quien, a su vez, es uno de los protagonistas del documental The Code parte de la programación del FCGD, así como el reconocido productor y director estadounidense Brett Ratner; el director estadounidense John Singleton y Jesse Terrero, el reconocido cineasta dominicano que ha triunfado en Estados Unidos, quienes serán reconocidos.

Omar de la Cruz, director del FCGD, manifestó su confianza en la nutrida cartelera que durante ocho días se exhibirá en Palacio del Cine Blue Mall. “Como parte de la selección de filmes del equipo de curadores del Festival destacan al menos una veintena de películas que han competido en el Festival de Cannes, cuatro de los cinco filmes que fueron seleccionados para competir en los Premios Oscar como mejor película de habla no inglesa; y, cinco filmes de lujo que representan al país de honor: la República de Corea”.

De la Cruz agradeció a los patrocinadores del evento y a los miembros de la industria. Hizo énfasis en que “toda la información de las actividades y proyecciones del Festival de Cine Global Dominicano están disponibles en la plataforma web tamoencine.org y en la aplicación gratuita “DRGLOBALFILMFEST” disponible para iOS y Android”.

El Festival de Cine Global Dominicano tendrá nuevamente tres categorías en competencia: Ópera Prima Ficción, Ópera Prima Documental y Corto Global.

En la Competencia Ópera Prima Ficción, que recoge los mejores debut cinematográficos internacionales con el objetivo de proyectar nuevos talentos y acercar estas obras al público, compiten A Family Submerged (Argentina), Jaulas (España), Colours (República Dominicana), Eternity (Perú), Viaje al cuarto de una madre (España), Marilyn (Argentina), Miriam Miente (República Dominicana), Mi Mejor Amigo (Argentina), La Camarista (México), y El Piedra (Colombia).

De la Cruz explicó que a partir de este año la Competencia Ópera Prima Documental llevará el nombre de “Fernando Báez”, como un homenaje póstumo al destacado cineasta dominicano. En esta categoría compiten las películas Eduardo Galeano Vagamundo (Brasil), Faraway Land (España), Gilbert, héroe de dos pueblos (República Dominicana), Pete Wete (España) y Seaching for Oscar (España).

La sección de competencia “Corto Global” participan A la Deriva (República Dominicana), ANI (México), Convicta (República Dominicana), Looped Love (Italia), Madres de Luna (España), Notes on the Shore (Cuba), Psicolapse (España), Roake (Reino Unido), Salam (Estados Unidos, Tamba (República Dominicana) y La Entreviú (Estados Unidos).

Durante la cita cinematográfica se desarrollará el V Mercado de Coproducción RD-Puerto Rico-Cuba, en el que los creadores de once proyectos cinematográficos -previamente seleccionados- podrán establecer alianzas, generar acuerdos con casas productoras y compartir experiencias para fortalecer el cine caribeño.

También, como ya es tradición, el Festival tendrá el V Dominican Film Lab en el que los proyectos Calle sin nombre (Analuz Zayas), Hasta el último papelito (Carla Valdés León, Cuba), Ixchel (Carolina Arias, Costa Rica), Corona de espinas (Dulcita Lieggi), Monte y Culebra (Génesis Valenzuela) y La otra lucha (Hans García), El Exilio de los Atlantes (Jeissy Trompiz, Venezuela), As de Oro (Layssa Bencosme), El último chuin (Luis Rodríguez), El viaje de la Ballena (Manuel Paulino), Tradición sin rostro (Marthaloidys Guerrero) y El protocolo (Pablo Lozano) recibirán asesoría de un importante grupo de expertos internacionales.

Soporte

El festival cuenta con el patrocinio de Claro Video, DGCINE, Distribuidora Corripio, Palacio del Cine, Banco BHD León, Procomunicaciones, Sigma Petroleum Corporation, Aeromexico, Cap Cana, Telesistema, Plaza Lama, Telemicro, Julietta Beauty Supply, LM Constructora, Tiendas Katia, Tony BOGA, Burger King, The Willbes & Co., Ltd, Digital 15, IGlobal, La 91, Panamericana Films y Telemicro Internacional.

Asimismo, de Jet Set Club, Zol 106, Emax Group Corp, Bocatips, Capuccino, Diario Libre, El Nacional, Eventival, Ibermedia, Jorge Mochón Academy, Krispy Kreme, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación (Minerd), Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt), Movibeta y Papa John’s, entre otras empresas.