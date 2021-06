$!Asesinan a niño actor que protagonizó la película “Plaza Catedral”

Fernando Xavier de Casta, el niño panameño que encabezó, protagonista de la película “Plaza Catedral” en 2019, perdió la vida a causa de la violencia que se vive en su país.

Consternada por lo sucedido, la actriz Ilse Salas, con quien compartió escenas en el film, acudió a las redes sociales para honrar la vida del joven, a quien definió como una persona muy “brillante”, “graciosa” y un colega “tremendo”.

“Fue bailarín, futbolista y actor sobresaliente. Brillante y gracioso, muy brillante y muy gracioso. A mí me enseñó a NO actuar, a bailar y a entender el panameño. Y a entender muchas cosas más. Es el protagonista de ‘Plaza Catedral’, una película que no vio, de la que habría estado muy orgulloso porque su trabajo es precioso. Un colega tremendo, muy duro”, comenzó compartiendo Ilse en Instagram junto a varias imágenes del rodaje de la película.

