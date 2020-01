$!Así consuela Alex Rodríguez a JLo tras no ganar Globo de Oro

La actriz y cantante Jennifer López no se llevó un Globo de Oro por su actuación en la película ’Hustlers’, tal como esperaban sus fans, pero sí obtuvo un premio de consolación: un hermoso e inspirador mensaje de parte de su prometido, Alex Rodríguez.

El exjugador de Grandes Ligas no dudó en consentir a su amorcito tras no haber ganado el premio. "Jen, no necesitas trofeos, medallas o placas para identificarte como una verdadera campeona”, expresa parte del mensaje.

Rodríguez le recordó a su pareja que ella era “una campeona” para muchas mujeres. “Para millones de mujeres en todo el mundo, a las que has empoderado e inspirado para que hagan cosas maravillosas en la vida, eres una auténtica vencedora, y también para incontables músicos, artistas y bailarines que sueñan con seguir tus pasos". Le dijo también que esperaba que “no olvidara” lo campeona que es.

Ante la muestra de apoyo y alabanzas, la actriz y cantante contestó a su novio que “el era su todo”. Horas más tarde publicó un mensaje más extenso en su cuenta de Instagram en el cual expresaba que “no podía explicar lo que sentía el tenerlo a su lado”. Lo llamó su “roca y fortaleza” y por supuesto también “mi macho”.

Las nominadas

La famosa premiación se efectuó la noche del lunes en Los Ángeles, California, y el premio en la categoría en que López estaba nominada (actriz de reparto) lo obtuvo Laura Dern, por su papel de una inescrupulosa abogada en la aclamada película ’Marriage Story’ ´Historia de un matrimonio´.

También competían en el renglón Margot Robbie (’Bombshell’), Annette Bening (’The Report’) y Kathy Bates (’Richard Jewell’).