$!“Bad Boys for Life”, los chicos malos 3.0

En esta ocasión vemos cómo los policías rebeldes Mike Lowrey (Will Smith) y Marcus Burnett (Martin Lawrence) se enfrentan a un poderoso jefe de un cartel de la droga que los quiere eliminar. Ahora Lowery y Burnett deben prepararse para un último caso.

Esta franquicia empezó en 1995 con el estreno de “Bad Boys” y continuó en el 2003 con “Bad Boys II”, y aunque todas estas películas han sido protagonizadas por Will Smith y Martin Lawrence, “Bad Boys for Life” va a ser la primera entrega de la saga que no va a ser dirigida ni producida por Michael Bay (el rey de las explosiones), aunque hay rumores de que si se llega a filmar una cuarta parte, Bay participará como productor. Joe Pantoliano es otro actor que ha participado en todas las películas de Bad Boys interpretando al personaje del Capitán Howard.