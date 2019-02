$!“Beautiful Boy” muestra un amor incondicional

La película”” Beautiful Boy” está basada en los libros “Beautiful Boy: A Father’s Journey Through His Son’s Addiction”, escritor por David Sheff, y “Tweak: Growing Up on Methamphetamines”, escrito por Nic Sheff. Aquí vemos las experiencias de una familia cuando el joven Nic (Timothée Chalamet) lucha contra su adicción a la metanfetamina y cómo intenta recuperarse, todo visto a través de los ojos de su padre David (Steve Carell). Para asegurar que la interpretación de un adicto fuera auténtica Chalamet tuvo que rebajar 25 libras y contó también con un consultor y un médico en el set durante el rodaje. Asimismo, el coguionista del filme, Luke Davies, es un adicto en recuperación que durante la década de los 80 desarrolló se volvió adicto a la heroína y para finales de la década de los 90 escribió la novela “Candy” en base a sus experiencias. Esta película se estrenó oficialmente durante la más reciente edición del Festival de Cine de Toronto y fue muy bien recibida por el público. Por otro lado, el proceso de editar la película tuvo una duración de 7 meses y durante ese tiempo el filme se cortó por completo varias veces. Aun así, el director Felix Van Groeningen no estaba satisfecho con el trabajo que se estaba realizando y trajo a Nico Leunen, su colaborador en otros proyectos, a Los Ángeles para volver a editar la película. “Beautiful Boy”cuenta con una trama interesante y un buen elenco, así que parece ser una buena opción para ir al cine más cercano.