$!“Belfast” y “West Side Story” lideran las nominaciones de los Critic’s Choice

”Belfast” y “West Side Story”, con once candidaturas cada una, parten como las principales favoritas de los premios Critic’s Choice Awards, que se entregarán el mismo día que los Globos de Oro y pretenden reemplazar a estos premios en popularidad.

La Critics Choice Association (CCA), que agrupa a unos 500 críticos cinematográficos de Estados Unidos y Canadá, anunció sus candidatos horas después que los Globos de Oro y celebrará una ceremonia el próximo 9 de enero, a la vez que los famosos premios la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

En esta batalla entre galardones, además de “Belfast” y “West Side Story” han logrado destacar también “Dune” y “The Power of the Dog”, con diez nominaciones cada una. Las cuatro cintas son candidatas al premio a la mejor película.

Completan la lucha en la categoría de mejor película: “Licorice Pizza”, “Coda”, “Don’t Look Up”, “King Richard”, “Nightmare Alley”, “The Power of the Dog” y “Tick,tick... Boom!”.

En el apartado de dirección los nominados fueron Paul Thomas Anderson (”Licorice Pizza”), Kenneth Branagh (”Belfast”), Jane Campion (”The Power of the Dog”), Guillermo del Toro (”Nightmare Alley”), Steven Spielberg (”West Side Story”) y Denis Villeneuve (”Dune”).

A diferencia de los Globos de Oro, no habrá representación hispana en la competencia por el título de mejor película extranjera, donde concurrirán “Drive My Car” (Japón), “The Hand of God” (Italia) y “A Hero” (Irán), “Flee” (Dinamarca) y “The Worst Person in the World” (”Noruega”).