$!Ben Affleck confiesa cuál es el “mayor arrepentimiento de mi vida”

“El mayor arrepentimiento de mi vida es este divorcio”, continuó. “La vergüenza es realmente tóxica. No hay subproducto positivo de la vergüenza. Es solo una sensación tóxica y horrible de baja autoestima y autodesprecio “.

Affleck, de 47 años, habló con el periódico The New York Times sobre cómo su desmoronado matrimonio provocó su recaída en el abuso del alcohol y la temporada de rehabilitación que siguió.

Si bien Affleck reconoce el papel que desempeñó en el deterioro de su unión, y su propia vida, está tratando de no “obsesionarse” con eso.

“No es particularmente saludable para mí obsesionarme con los fracasos, las recaídas, y golpearme”, dijo. “Ciertamente he cometido errores. Ciertamente he hecho cosas de las que me arrepiento. Pero tienes que levantarte, aprender de ello, aprender un poco más, intentar avanzar “, comentó durante la entrevista.

“Las personas con comportamiento compulsivo, y yo soy uno, tienen este tipo de molestias básicas todo el tiempo que intentan hacer desaparecer”, explicó. “Estás tratando de sentirte mejor comiendo o bebiendo, teniendo sexo, jugando o comprando o lo que sea. Pero eso termina empeorando tu vida. Luego haces más para que esa molestia desaparezca. Entonces comienza el verdadero dolor. Se convierte en un círculo vicioso que no puedes romper. Eso es al menos lo que me pasó a mí “, relató el actor de Batman y ganador del Oscar a la Mejor película por ‘Argo’ en el 2013.