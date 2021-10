$!Ben Affleck y Jennifer López: su amor a la par con nuevos proyectos de cine

Ben Affleck y Jennifer López no dejan escapar cualquier oportunidad donde estén las cámaras de los fanáticos y los paparrazi para demostrar su amor.

Luego de 17 años, los "Bennifer", como se les conoce, están más fuertes que nunca. La pareja combina su amor con nuevos proyectos de cine, pues se les vio asistir juntos a la proyección de la pelíula "The tender bar" dirigida por George Clooney.

¿Vendrá alguna película juntos? Aunque no se ha anunciado, lo cierto es que los actores están inmersos en proyectos de cine por separado.

Affleck, de 49 años trabajó en "The tender bar". "Me encanta esta película", dijo sobre "The Tender Bar", que fue dirigida por George Clooney.

"Trabajar para George fue un verdadero placer, por lo que es un momento en mi carrera que es sorprendentemente fructífero ... Tuve suerte con esto ... Muy agradecido, así que sí, estoy feliz", dijo el ganador del Oscar.

Recoge el medio estadounidense Page Six que la producción cinematográfica es protagonizada por Tye Sheridan, Lily Rabe y Christopher Lloyd.

El actor dijo que también está "muy orgulloso" de su próximo trabajo "The Last Duel", que se estrena el 15 de octubre.

Ben habla de JLo

"Estoy muy feliz. Es un momento muy feliz en mi vida. La vida es buena ”, dijo Affleck al espacio Extra TV mientras asistía al estreno de “The Tender Bar” este domingo.

Un derroche de besos y abrazos fue lo que mostraron los Bennifer la semana pasada.

López, de 52 años, y Affleck de 49 dieron un paseo romántico por la ciudad de Nueva York.

La pareja hizo su debut con beso incluido en la alfombra roja en el Festival de Cine de Venecia a principios de septiembre para el estreno de la película de Affleck "The Last Duel".

Luego, en la Met Gala de Nueva York hicieron lo mismo, siendo de los más esperados para este importante evento de moda.

En abril, la intérprete de "Dance again" y su entonces prometido, el expelotero Alex Rodríguez confirmaron su ruptura luego de cuatro años juntos.