$!Blake Lively y Ryan Reynolds esperan su tercer hijo

La actriz estadounidense Blake Lively y el actor canadiense Ryan Reynolds se convirtieron en protagonistas este jueves por la noche en la premiere de Pokémon: Detective Pikachu en la ciudad de Nueva York, un filme que protagoniza el atractivo actor.

Para sorpresa de muchos, Blake Lively apareció ante la prensa con avanzado estado de embarazo, situación que la pareja supo manejar en secreto.

Vestida de amarillo y feliz, así se vio a la actriz al posar junto a su esposo con quien se casó en el 2012.

Blake y Ryan ya son padres de las pequeñas James, de cuatro años, e Inez, de dos y pronto llegará un tercer integrante del que se desconoce el sexo.

La pareja contó a la revista People que se turnan para trabajar y no dejar a los niños solos. “Mi marido y yo no trabajamos a la vez. Si estamos lejos intentamos no permanecer más de un día lejos de casa”.

“Mi marido y yo elegimos una profesión que viene con un efecto secundario: tu vida personal es pública”, declaró Lively en otras entrevistas.

En ese tenor ha manifestado que “nuestra hija no ha tenido la oportunidad de elegir si quiere o no que su vida personal sea pública, así que con tal de darle la mayor normalidad posible queremos darle la infancia que tuvimos nosotros”.