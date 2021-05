$!“Blue Miracle”, una historia real filmada en el país

Este filme fue dirigido por Julio Quintana y protagonizado por Quaid, Jimmy Gonzales, Raymond Cruz, Anthony González, Bruce McGill, Fernanda Urrejola, Dana Wheeler-Nicholson y Nathan Arenas. Es muy posible que además de Quaid, algunos integrantes del elenco les sean muy familiares a cualquier espectador. Por ejemplo, Jimmy Gonzales interpretó un papel secundario en “Godzilla: King of the Monsters” (2019), Raymond Cruz ha aparecido en un sinnúmero de películas y series de televisión, pero es muy probable que lo reconozcan como el villano Tuco Salamanca de “Breaking Bad” y “Better Call Saul”; y el joven Anthony González interpretó la voz de Miguel, el personaje de la película animada “Coco” (2017).

Producción internacional en casa

La producción de “Blue Miracle”, originalmente titulada “On the Line”, que se llevaría a cabo en República Dominicana inició a finales del 2019 y el rodaje en sí tuvo aproximadamente una duración de seis semanas. Hay que destacar que más del 80% del crew que participó en la filmación era talento local. Es decir que alrededor de 120 dominicanos colaboraron en la realización de esta película. Asimismo, el gasto local de esta producción fue de aproximadamente US$7.3MM y gran parte de este presupuesto se dirigió a sectores claves de la economía local como el hotelero y transporte.

Un horizonte azul

Se filmaron escenas en la marina de Casa de Campo y varias locaciones de Santo Domingo; aun así, cuando llegó el momento de filmar todas las escenas que ocurren en el agua, estas secuencias fueron realizadas en el tanque de agua de Pinewood DR Studios. Este avanzado tanque de agua, diseñado por Diving Services UK, cuenta con un efecto horizonte de 60,500 pies cuadrados, un departamento marino y de buceo totalmente equipado, espacio para filmar bajo el agua a 16 pies de profundidad, máquinas de olas, botes de apoyo, plataformas de cámara, además de otras amenidades.

“La película tuvo elementos demandantes, sobre todo en lo que a mí me toca”, explica Sánchez. “Aun así, fue un proyecto lindo, al punto de que todavía el crew que trabajó en la película recuerda ese proyecto con mucho amor. Todo el mundo le puso muchas ganas y el mayor catalizador fue el amor que tenía el director Julio Quintana por la historia y cómo él la quería contar. Fue una de las primeras veces en que todo el crew se sintió como parte creativa de la historia, donde uno podía tener un aporte creativo y era tomado en cuenta”.

“Blue Miracle”, o “Milagro Azul”, se estrenará en Netflix el 27 de mayo y se une a lista de producciones internacionales que han optado por rodar en República Dominicana, al igual que películas como “xXx: Return of Xander Cage” (2017), “If Beale Street Could Talk” (2018), “47 Meters Down: Uncaged” (2019) y “El país de las últimas cosas” (2020).