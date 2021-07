$!Bob Odenkirk, protagonista de Better Call Saul, colapsó durante la filmación de la serie

El actor Bob Odenkirk, popular por protagonizar la serie “Better Call Saul”, fue hospitalizado este martes después de un repentino desmayo mientras se encontraba en el set de la ficción.

De acuerdo con los primeros reportes, Odenkirk. de 58 años, estaba en Albuquerque, Nuevo México, filmando la sexta y última temporada de la serie cuando de pronto colapsó. Ante esta inusual situación, el equipo acudió inmediatamente a asistirlo y trasladarlo a un hospital.

Según el medio TMZ, fuentes de la producción recalcaron que al momento en que los servicios de emergencia se llevaron a Bob, no se tenía del todo claro si estaba consciente. Además se destacó que aún se encuentra internado en el nosocomio, pero no se sabe cuál es su estado de salud.

La estrella de “Breaking Bad”, Bryan Cranston, pidió este miércoles a los fanáticos que envíen buenos pensamientos y oraciones a Bob Odenkirk.“Hoy me desperté con noticias que me han puesto ansioso toda la mañana. Mi amigo Bob Odenkirk colapsó anoche en el set de Better Call Saul. Está en el hospital de Albuquerque y recibe la atención médica que necesita, pero aún desconoce su condición. Por favor, tómese un momento en su día de hoy para pensar en él y enviarle pensamientos positivos y oraciones. Gracias”, escribió Cranston en su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen con el actor.

