$!“Bombshell”, una verdad explosiva puede cambiarlo todo

Se acercan los Premios Oscar y esta semana se estrena una de producción que ha sido nominada en varias categorías; se trata de “Bombshell”, drama dirigido por Jay Roach y protagonizado por Charlize Theron, Margot Robbie, Nicole Kidman y John Lithgow.

Aquí vemos un drama biográfico que está basado en las experiencias de varias mujeres que formaron parte del personal de Fox News y quienes a pesar de la atmósfera tóxica que reinó en el canal, se atrevieron a acusar a al jefe de Fox News, Roger Ailes, de acoso sexual. Esta película incluye tres actores ganadores del Oscar: Allison Janney, Nicole Kidman y Charlize Theron; y dos nominados al Oscar: John Lithgow y Margot Robbie.

Asimismo, a pesar de que se trata de una película basada en acontecimientos reales, el personaje que interpreta Margot Robbie es el único del filme que no se basa en una persona real. Ella le da vida a un personaje creado, posiblemente, a partir de una combinación de personas o experiencias de la vida real, para ayudar a agilizar la narración de historias.

Una de las compañías de producción que están involucradas con este filme es Denver and Delilah Productions, la cual pertenece a Charlize Theron, quien tenía la intención de producir y protagonizar la película. Una vez que Theron decidió interpretar a Megyn Kelly, pensó en Margot Robbie y Nicole Kidman para interpretar los papeles de Kayla Pospisil y Gretchen Carlson, respectivamente. Por cierto, las tres actrices principales han trabajado con Alexander Skarsgård; Robbie en “The Legend of Tarzan” (2016), Kidman en “Big Little Lies” (2017) y Theron en “Long Shot” (2019). Theron también trabajó con el hermano menor de Alexander, Bill Skarsgård, en “Atomic Blonde” (2017). Este filme es dirigido por Jay Roach, cineasta conocido por dirigir “Austin Powers: International Man of Mystery” (1997).

Será interesante ir al cine y ver cómo esta combinación de talentos puede hacerle justicia a esta importante historia.