$!Brad Pitt celebra sus 55 años

El popular actor y productor estadounidense Brad Pitt cumple 55 años en un momento en que su carrera continúa produciendo ambiciosos proyectos cinematográficos y que su vida personal sigue dando de qué hablar. Nacido el 18 de diciembre de 1963 en Shawnee, Oklahoma, Pitt dio sus primeros pasos como actor a finales de la década de los 80 con pequeños papeles en producciones como “Hunk” (1987), “No Man’s Land” (1987) y Less Than Zero (1987) pero fue a principios de los 90 que encontró el éxito con películas como “Thelma & Louise” (1991), “A River Runs Through It” (1992) y “Interview with the vampire” (1994), “Legends of the Fall” (1994) y “Se7en” (1995). Desde entonces Pitt no solo ha continuado cultivando un rica carrera como actor, también fundó Plan B Entertainment junto a Brad Grey, y Jennifer Aniston, compañía de producción cinematográfica que ha producido filmes como “The Departed” (2006), “12 years a slave” (2013), “Selma” (2014) “Moonlight” (2016). Asimismo, a lo largo de su carrera Pitt ha recibido varias nominaciones a los Globos de Oro y los Premios Óscar, además de ser seleccionado en dos ocasiones como “El hombre más sexy” por la revista People. Por otro lado, la vida personal de Brad Pitt también ha sido un tema muy popular en los medios, especialmente cuando se trata de sus relaciones con algunas de las actrices más populares de Hollywood como su noviazgo con Gwyneth Paltrow, su matrimonio con Jennifer Aniston y su complicado y tenso divorcio con Angelina Jolie. Actualmente Brad Pitt protagonizará junto a Leonardo DiCaprio en la más reciente producción de Quentin Tarantino, “Once upon a time in Hollywood”, y también está trabajando en la secuela “World War Z 2”.