$!“Bullying” y terapia de conversión sexual; el calvario del Power Ranger azul

En 2018, el actor se sinceró con Entertainment Weekly en una reveladora entrevista en la que detalló su sufrimiento durante aquellos años. Yost, que ahora tiene 52, asegura que sufrió acoso por parte de varios miembros del equipo a causa su orientación sexual -aunque no lo especifica, parece que sus acosadores formaban parte del equipo de producción, no del reparto. “Es duro cuando tienes cierta fama y a la vez estás atravesando la lucha personal que yo estaba viviendo como hombre gay”, dijo Yost. “En los 90 era muy difícil y en Hollywood no estaba muy bien visto”.

En otra entrevista, con la revista australiana Out in Perth, Yost desveló que permaneció hasta dos años en terapia, cumpliendo las normas “religiosamente”, lo que en última instancia le causó una fuerte crisis nerviosa. “Estaba trabajando activamente contra la verdad de quién era y mentalmente llegué a mi límite”, dijo Yost, que tras aquella pesadilla estuvo ingresado cinco semanas en el hospital, donde empezó el proceso de aprender a aceptarse a sí mismo: “Fue muy difícil”, “después de la crisis nerviosa, me llevó años estar cómodo y ser abierto conmigo mismo. No fue un proceso de la noche a la mañana y me costó mucho tiempo llegar a ser feliz”.

La fama no ayudó al actor, sino más bien todo lo contrario. En sus palabras: “Al ser un actor que salía en uno de los programas infantiles más exitosos de la historia, a veces me sentía avergonzado porque no quería que la gente descubriera lo que estaba pasando. Al principio, no quería que la gente supiera que era gay. Así que fue un proceso de crecimiento diferente. Echando la vista atrás, quizá interpretar a Billy me ayudó en maneras que ni siquiera sé”.

Y Billy también ayudó a muchos niños -y a los adultos en los que se convertirían con los años-, aunque el actor no pudiera apreciarlo en su momento. Después de aquel infierno en el que Hollywood y su profesión le dieron la espalda, Yost por fin puede sacar algo positivo de la experiencia, y tiene que ver con los fans y la comunidad LGBTQ+. Ahora el actor participa en numerosas convenciones y eventos fan, donde puede comprobar lo mucho que la franquicia marcó a una generación. El Power Ranger azul fue un referente para muchos jóvenes: “Como yo interpreté al tipo inteligente y nerd, los fans me dicen ‘Estudié ciencias’, ‘Soy informático’, ‘Soy doctor’. Tengo un fan que es paleontólogo, y es todo por Billy”, dice.

Pero no solo eso, sino que desde que empezó a hablar públicamente de su sexualidad, el actor también recibe mensajes a diario a través de las redes sociales de fans queer que le dan las gracias por contar su historia y salir del armario, y por darles fuerzas para hacer lo mismo en sus vidas: “Esa es mi historia y vosotros me habéis dado el coraje para enfrentarme a las personas que me han hecho eso en mi trabajo y en mi vida. Es una recompensa para mí a muchos niveles, porque sé que he ayudado a otras personas a encontrar la fuerza en su interior para alzar la voz”.