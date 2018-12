“Bumblebee”, un nuevo punto de vista para los Transformers

SANTO DOMINGO. La historia de esta película está ambientada en el año 1987. Aquí vemos cómo el Autobot Bumblebee encuentra refugio en un depósito de chatarra en una pequeña ciudad de playa de California después de ser herido en una batalla. Es aquí que su camino se cruza con el de Charlie Watson (Hailee Steinfeld), una joven a punto de cumplir 18 años y que está buscando su lugar en el mundo. La joven humana pronto descubrirá que su nuevo VolksWagen no es lo que parece y que tendrá que emprender una peligrosa aventura para ayudar a su nuevo amigo. Aunque esta es la sexta película de la franquicia de los Transformer, este es el primer filme que no es dirigido por Michael Bay (aunque es uno de los productores) y es una precuela y spin-off de las otras entregas de esta saga. Esta producción también se diferencia de las demás porque los diseños de los personajes, en general, son más similares a la serie animada de los Transformers de la década de los 80 (esta serie concluyó en 1987). Asimismo, esta es la segunda película del director Travis Knight. Su ópera prima fue la película animada en 3D “Kubo and the Two Strings” (2016). “Bumblebee” también es la primera película de la franquicia en la que el papel principal es interpretado por una mujer y es la primera de estas películas que dura un poco menos de dos horas. De todas formas, será interesante ver como todos estos cambios, incluyendo la sustitución de Bay por Knight, afectarán la calidad de este filme.