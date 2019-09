BuzzFeed recomienda película “El proyeccionista” para temporada del Oscar

La película “El proyeccionista” del cineasta José María Cabral y protagonizada por el también cineasta y actor Félix Germán ha sido recomendada entre las producciones cinematográficas latinas e hispanas a la cual la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas deberá dar seguimiento con miras a la temporada de Premios Oscar del año entrante.

El comentario lo hizo el periodista estadounidense Colin Gorenstein en el sitio de noticias BuzzFeed, en el que también evaluó a otras ocho películas.

“La película de José María Cabral llegó al Festival de Cine de Miami en marzo y también se convirtió en la primera película dominicana en ser exhibida en Sundance. Si bien, claro, sus temas se pueden archivar perfectamente en el campo de ‘nostalgia por los días del cine pre-digital’, las primeras críticas indican que está muy lejos de su típica película cinéfila. Cabral reúne varios hilos, incluyendo drama rural, para crear algo distintivo y reflexivo que se oscurece e intensifica satisfactoriamente a medida que avanzan las cosas”, escribió Gorenstein.

“El proyeccionista”, que también se presentó este año en el Festival de Cannes y estrenada en las salas de cines dominicanas, es la película que representará al país en los Premios Oscar.

“La historia relata, la historia sigue a un hombre solitario que opera un proyector y se obsesiona con una mujer desconocida capturada en una película. Cuando sus carretes se destruyen en un accidente, se da cuenta de que debe rastrearla, incluso si eso significa buscar en las partes más remotas de la República Dominicana. Esta es la presentación oficial de la República Dominicana para el largometraje internacional”, señaló el periodista.

“Es una excelente recomendación en un medio muy importante. Me cayó de sorpresa porque hay una lista hay de grandes películas. Es un impulso importante porque le da visibilidad a la película porque provocaría acercamiento con los miembros de la Academia, la verdad que estoy muy contento”, comentó José María Cabral a reporteros de DL que pidieron su opinión de lo dicho por el periodista.

La lista

La recomendación de la publicación la completan: Hustlers; Gloria Bell, Monos; Pain and Glory; The Two Popes; Everybody Changes; The Invisible Life of Eurídice Gusmão y The Irishman.